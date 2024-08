Ulrika Jonsson ålder – hur gammal är hon?

Ulrika Jonsson föddes den 16 augusti 1967, vilket innebär att hon fyller 58 år under sommaren 2025.

Var Ulrika Jonsson ung när hon flyttade till Storbritannien?

Ja, Ulrika Jonsson flyttade till Storbritannien redan som tolvåring.

"Föräldrarna var skilda och medan pappan bodde kvar i Sverige hade mamman flyttat till England", går att läsa i Jonssons författarprofil hos bokförlaget Forum.

Vilka tv-program har Ulrika Jonsson lett i Storbritannien?

Ulrika Jonsson har synts i tv-rutan i flera decennier. Redan 1989, när Jonsson var blott 19 år gammal, blev hon väderpresentatör på då nystartade TV3 och i det brittiska programmet "Good Morning Britain".

Enligt Aftonbladet gick hon därefter över till att leda brittiska "Gladiatorerna" som under de sju år som Jonsson ledde programmet gjorde succé i landet. I samband med detta inledde Jonsson, som vid tiden var gift med John Turnbull, en relation med gladitatorn "Hunter", vars riktiga namn är James Crossley.

I en krönika publicerad i The Sun år 2023 berättade Jonsson om otrohetsaffären.

”Jag föll för någon som, olägligt nog, inte var min dåvarande man. För mig handlade det om att fly. Jag hade en chans att komma iväg från allting – min man och unga barn”

Ulrika Jonsson ledde "Eurovision Song Contest" 1998 tillsammans med Terry Wogan. Foto: Tobias Röstlund/TT

Efter "Gladiatorerna" har Jonsson bland annat varit programledare för "Eurovision Song Contest" 1998 och medverkat som deltagare i "Celebrity MasterChef" och "Dancing on Ice".

Vad gör Ulrika Jonsson i dag?

Ulrika Jonsson jobbar som kolumnist på brittiska The Sun sedan flera år tillbaka och syns dessutom frekvent i diverse reality- och underhållningsprogram.

Hon har dessutom byggt upp en rejäl följarskara i sociala medier, där hon frekvent delar med sig av bilder från sitt liv. På Instagram har hon, i skrivande stund, över 200 000 följare.

Har Ulrika Jonsson make eller pojkvän?

I dagsläget tycks Ulrika Jonsson vara singel. Tidigare har hon varit tre gånger: med John Turnbull mellan 1990 och 1995, med Lance Gerrard-Wright mellan 2003 och 2006 och med Brian Monet mellan 2008 och 2019.

The Sun-krönikaI en The Sun-krönika publicerad i juli 2024 har Jonsson berättat om hur hennes syn på äktenskap och skilsmässor förändrat under åren.



"Jag brukade se på en skilsmässa som ett massivt misslyckande. Med tre under bältet och ingen vidare chans att gå mot altaret igen, ser jag på det mycket mer positivt i dag. Det har gett mig personlig frihet och jag kan inse att jag inte är samma person som jag var för 34 år sedan när jag gifte mig för första gången."

Har Ulrika Jonsson barn?

Ja, Ulrika Jonsson har fyra barn.

Sonen Cameron Oskar George Turnbull, född 1994, fick hon med dåvarande maken John Turnbull. Dottern Bo Eva Coeur Jonsson, född 2000, fick hon med dåvarande pojkvännen Marcus Kempen.

Dottern Martha Sky Hope Gerrard-Wright, född 2004, fick hon med dåvarande maken Lance Gerrard-Wright och tillsammans med exmaken Brian Monet fick hon sonen Malcolm Monet, född 2008.

När träffade Ulrika Jonsson Svennis?

Löpsedlarna avlöste varandra, både i Sverige och i Storbritannien, när det stod klart att Ulrika Jonsson och Sven-Göran "Svennis" Eriksson haft en kärleksaffär i början av 2000-talet. Detta samtidigt som Svennis var i ett förhållande med advokaten Nancy Dell'Olio.

I en intervju med Expressen år 2012 berättade Jonsson om hur

– Han sa till mig: "Jag har försökt bli av med henne i flera år", men alla trodde att det var jag som sabbat deras förhållande. Han kände sig pressad att hålla skenet uppe eftersom vi var nära fotbolls-VM 2002.

Sven-Göran "Svennis" Eriksson och Nancy Dell'Olio. Foto: Henrik Montgomery/TT

Hur är Ulrika Jonssons relation med Sven-Göran Eriksson i dag?

I en ny krönika, publicerad i The Sun i augusti 2024 och bara dagar innan Prime Video-dokumentären "Svennis" hade premiär, beskriver Ulrika Jonsson affären på nytt.

”Det var ingen galet passionerad affär. Det saknade all passion. Han hade all denna makt och pengar men var samtidigt den svagaste man jag någonsin mött", konstaterar hon och beskriver vidare hur hon blev "vansinnig" när Svennis inte bekräftade att de haft en relation och folk påstod att hon ljugit om det hela.

Sven-Göran "Svennis" Eriksson. Foto: Jonas Ekströmer/TT

I samma krönika uppger dock Jonsson att hon i dag förlåtit Svennis.

”Jag är säker på att han ångrar saker men vad hjälper det när klockan tickar? Vi kan bara göra vårt bästa. Jag önskar honom inget ont. Jag hoppas han krämar ut det bästa av det liv han har kvar, och inser att det är mänskligt att fela. Han gjorde inte allt rätt. Men vem gör det?”, skriver hon.

Har Ulrika Jonsson Instagram?

Ja, på Instagram heter Ulrika Jonsson @ulrikajonssonofficial.