Peter Jöback, skolad på Adolf Fredriks musikskola, Södra Latins gymnasium och Kungliga musikhögskolan i Stockholm, har sedan sitt genombrott i musikalen "Grease" 1991 blivit en av Sveriges allra mest folkkära artister.

Under årens gång har Jöback hunnit med en hel del. Redan 1992 gjorde han rösten i den klassiska Disney-filmen "Aladdin" och tre år senare spelade han Robert i "Kristina från Duvemåla" där han sjöng den ikoniska "Guldet blev till sand".

Peter Jöback år 1997. Foto: Hans T Dahlskog/TT

På musikalfronten har han vidare gjort allt från "Cabaret" till "The Witches of Eastwick" och han har dessutom handplockats av Andrew Lloyd Webber till ”Phantom of the opera” på Broadway.

– Det är lite kul. Jag fick ett sms från Cameron Mackintosh som sa ungefär: ”jag vet inte alls om du har lust med det här, men Andrew och Harold Prince vill jättegärna att du ska spela fantomen. De kan inte tänka sig nån annan än dig, så de bad mig att åtminstone skicka ett sms till dig och kolla. Jag vet inte vad du känner, men nu har jag gjort det i alla fall”. Det var ett helt sjukt sms, har Jöback berättat för Aftonbladet.

Peter Jöback har dessutom gjort en rad utsålda julturnée, synts på vita duken i "Jag kommer hem igen till jul" och varit med i bland annat "Så mycket bättre" och "Stjärnorna på slottet".

Peter Jöback var med i "Så mycket bättre" 2021. Foto: Jessica Gow/TT

Det råder med andra ord inga tvivel om att Peter Jöback både är framgångsrik och folkkär – något som gett rejäl ekonomisk utdelning. Nyheter24 har kikat närmare på artistens bolagsengagemang, inkomst och den flådiga villa han och familjen bor i.

Peter Jöback är aktiv i flera bolag

Det visar sig att Peter Jöback är aktiv i fyra bolag, varav de två största är "Mainly Music Aktiebolag" och "Peter Jöback Production Aktiebolag".

Det förstnämnda, där Jöback sitter som styrelseordförande, ägnar sig åt allt från konstnärlig verksamhet och konsultverksamhet inom musik till att köpa, sälja och förvalta bland annat aktier eller fastigheter.

I augusti 2023 redovisade detta bolag en omsättning på 2,1 miljoner kronor, men också en förlust på 2,2 miljoner kronor. Tillgångarna i bolaget uppmättes då till 12,9 miljoner kronor. Året dessförinnan omsatte "Mainly Music Aktiebolag" 11,7 miljoner kronor och redovisade en vinst på hela 8,5 miljoner kronor.

Peter Jöback är aktiv inom fyra bolag. Foto: Christine Olsson/TT

I det andra bolaget, "Peter Jöback Production Aktiebolag", sysslar man med allt från förlagsverksamhet till producerande verksamhet inom marknadsföring. Där redovisade man en omsättning på strax över en miljon kronor och en förlust på 1,4 miljoner kronor i augusti 2023. Tillgångarna beräknades då uppgå till 2,1 miljoner kronor.



Foto: Henrik Montgomery/TT

Peter Jöbacks lön – så mycket pengar tjänar han

Hur ser det då ut på lönefronten för Peter Jöback? Jo, enligt handlingar från Skatteverket som Nyheter24 tagit del av hade artisten en fastställd förvärvsinkomst på hela 4 222 700 kronor under 2023.

Det gav Jöback en månatlig snittlön på över 350 000 kronor, vilket kan jämföras med medellönen i Sverige som ligger på 39 900 kronor enligt Statistiska Centralbyrån.

Peter Jöback har en rejäl månadslön. Foto: Hanna Franzén/TT

Peter Jöback och Oscar Jöback bor i lyxig villa

Att det går bra för Peter Jöback märks även på hur han bor. Sedan flera år tillbaka är han och maken Oscar Jöback, samt barnen Vega Lee och Iggy Lou, bosatta i en minst sagt flådig villa på Värmdö utanför Stockholm.

Villan, som har en boyta på 182 kvadratmeter och en tomtarea på 2 014 kvadratmeter, byggdes 2005 och köptes av makarna Jöback för hisnande 9 750 000 kronor, enligt Aftonbladet.

Oscar Jöback och Peter Jöback. Foto: Stella Pictures

Huset är ritat av Pål Ross och i ett inlägg på Facebook, publicerat under sommaren 2023, berättade Jöback att arkitekten kommit på besök:

"Igår blev vårt hus äntligen signerat av den fina arkitekten Pål Ross. Vi älskar vårt hus! Och det var fint att få bjuda hem Pål på besök så han fick se vad Oscar och jag skapat utifrån hans hus. Med våran trädgård och inredning. Nu smider vi nya planer tillsammans med hans kollega Jan för att göra vårt hem ännu finare. Ett samarbete jag ser mycket fram emot. Då arkitektur och konst och natur är några våra stora passioner, förutom musik och träning då."

På Instagram delar artisten då och då med sig av bilder från villan, som har en lummig trädgård, växthus, träningsstudio, pool och en härlig uteplats.

