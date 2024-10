Popsångerskan Sophie Zelmani fick sitt genombrott 1995 med singeln "Always you". Nyheter24 har tagit reda på allt du kan tänkas vilja veta om artisten.

Sophie Zelmani ålder – hur gammal är hon?

Zelmani föddes den 12 februari 1972, vilket innebär att hon under år 2025 fyller 53.



Är Sophie Zelmani med i Så mycket bättre 2024?

Zelmani medverkar i TV4:s program "Så mycket bättre" 2024. Förutom Zelmani är det tio svenska artister till som samlas på Grå Gåsen för att tolka varandras låtar:

Alba August

Peo Thyrén

Dregen

Seinabo Sey

Louise Lennartsson

Andreas Lundstedt

Simon Superti

Arja Saijonmaa

Per Persson

Kerstin Ljungström Övre raden från vänster: Louise Lennartsson, Arja Saijonmaa, Seinabo Sey, Simon Superti. Nedre raden från vänster: Kerstin Ljungström, Dregen, Alba August, Peo Thyrén medverkar i TV4-programmet Så mycket bättre 2024 i fjortonde säsongen som spelas in på värdshuset Grå gåsen på Gotland. Saknas på bild gör Sophie Zelmani och Andreas Lundstedt. Foto: Jessica Gow / TT.

Sophie Zelmani tolkning hyllas i Så mycket bättre

I "Så mycket bättre" tolkar Sophie Zelmani Backyard babies låt "Wasted years" framför en rörd Dregen. På TV4:s Facebooksida har inlägget med Zelmanis tolkning fått mycket uppskattning från tittare.

I skrivande stund har inlägget 753 gilla-markeringar och 18 kommentarer där tittare hyllar programmet och Zelmanis framträdande.

Dregen inför "Så mycket bättre". Foto: Jessica Gow/TT.

Sophie Zelmani partner – vem är hon tillsammans med?

Om Sophie Zelmani har någon romantisk partner har Nyheter24 inte lyckats ta reda på.

Har Sophie Zelmani barn?

Popsångerskan är mamma till den svenska artisten Etta Zelmani, född 1999. Hon är kanske mest känd för att vara en av låtskrivarna bakom låten "Fingerprints" som framfördes av Nathalie Brydolf i Melodifestivalen 2021.

Nathalie Brydolf med låten "Fingerprints" blev utslagen vid Melodifestivalens första deltävling 2021. Foto: Jonas Ekströmer/TT.

Etta Zelmani har även varit med och skrivit albumet "Map of the soul: 7" av den koreanska popgruppen BTS och släppt låtar under sitt egna namn.

BTS live 2019. Foto: Scott Roth/TT.

Vad heter Sophie Zelmani på Instagram?

På Instagram går Sophie Zelmani under namnet @sophiezelmani.music.