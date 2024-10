Vad heter Dregen på riktigt?

Dregen är känd som artist under just namnet Dregen, men hans fullständiga namn är Andreas Tyrone Dregen.

Dessförinnan hette han dock Anders Tyrone Svensson. Namnbytet skedde år 2010, enligt Aftonbladet.

MISSA INTE: Svenska kändisarna som bytt namn: "Ingen kunde uttala det"

Dregen ålder – hur gammal är han?

Dregen föddes den 12 juni 1973, vilket innebär att han fyller 52 år under sommaren 2025. Han växte upp i småländska Nässjö.

Dregen växte upp i Nässjö. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Vad hände med Dregens pappa?

Dregen har öppenhjärtigt berättat om hur hans pappa Tyrone Svensson, som var professionell bandyspelare i Vetlanda BK och Nässjö IF, tog sitt liv när artisten bara var elva år gammal.

– Jag har bara positiva bilder av min far, att han var snäll. Han var en bandystjärna i Nässjö IF på den tiden. Jag visste inte om att han mådde dåligt, och det får jag nog tacka min mamma för. Hon höll det otroligt distanserat från mig. När jag ser tillbaka på min barndom ser jag ändå tillbaka på någonting bra, har han berättat i Ångestpodden.

Där konstaterade han också att det var särskilt jobbigt att pappan tog livet av sig när familjen bodde på en liten ort.

– Om farsan hade fått en hjärtinfarkt och dött tror jag att det hade varit lättare för folk att närma sig det. Men nu tisslades och tasslades det, och alla visste om vad som hände. Då kanske det är lättare när det händer i en större stad. Det är lättare för min mamma att gå och handla i Stockholm, där inga står och pekar bakom ryggen.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt SOS Alarm, telefonnummer: 112. Vid akuta situationer eller vid tankar på självmord , ring alltid 112.

Vid akuta situationer eller vid tankar på , ring alltid 112. Mind Självmordslinjen, telefonnummer: 90101. Stödlinje för personer med självmordstankar som är öppen dygnet runt. Chatt finns också tillgänglig via hemsidan: chat.mind.se

Stödlinje för personer med självmordstankar som är öppen dygnet runt. Chatt finns också tillgänglig via hemsidan: chat.mind.se Spes – suicidprevention och efterlevandes stöd, telefonnummer: 020-18 18 00. Telefonlinjen är öppen alla dagar klockan 19-22.

Telefonlinjen är öppen alla dagar klockan 19-22. Vårdguiden, telefonnummer: 1177 . Sjukvårdsrådgivning som kan ge information om närmaste psykiatriska akutmottagning. Hemsida: www.1177.se

. Sjukvårdsrådgivning som kan ge information om närmaste psykiatriska akutmottagning. Hemsida: www.1177.se Jourhavande kompis. Tar emot chattsamtal från barn och unga upp till 25 år. Chatten är öppen måndag-fredag klockan 18-22 och klockan 14-18 under helger. Hemsida: jourhavandekompis.se

Tar emot chattsamtal från barn och unga upp till 25 år. Chatten är öppen måndag-fredag klockan 18-22 och klockan 14-18 under helger. Hemsida: jourhavandekompis.se Jourhavande medmänniska, telefonnummer: 08 - 702 16 18. Telefonlinjen är öppen klockan 21-06. Chatt finns också tillgänglig, klockan 21-24 lördag, söndag, måndag och tisdag, via hemsidan jourhavande-medmanniska.se/chatt

Telefonlinjen är öppen klockan 21-06. Chatt finns också tillgänglig, klockan 21-24 lördag, söndag, måndag och tisdag, via hemsidan jourhavande-medmanniska.se/chatt Bris (Barnens rätt i samhället), telefonnummer: 116 111. Telefonjour dygnet runt alla dagar i veckan. Chatt finns också tillgänglig via barn.bris.se

Telefonjour dygnet runt alla dagar i veckan. Chatt finns också tillgänglig via barn.bris.se Friends, telefonnummer: 08 - 545 519 90. Telefonlinjen är öppen måndag-fredag klockan 9-12. Mellan klockan 9-16 på vardagar kan man även få mejlkontakt via radgivning@friends.se

Telefonlinjen är öppen måndag-fredag klockan 9-12. Mellan klockan 9-16 på vardagar kan man även få mejlkontakt via radgivning@friends.se Kvinnofridslinjen, telefonnummer: 020 – 50 50 50. Telefonlinje för dig som utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld. Linjen är öppen dygnet runt.

Var Dregen ung när han slog igenom?

Dregen var med och bildade bandet Backyard Babies, tidigare kända som Tyrant, tillsammans med Johan Blomquist, Peder Carlsson och Nicke Borg år 1989. Det dröjde dock till 1998 innan bandet fick sitt riktigt stora genombrott, enligt Dregen.

Innan dess levde bandmedlemmarna under inte så glassiga förhållanden.

– Vår första lön från Backyard Babies kunde vi inte plocka ut förrän 1998. Fram till dess fick vi leva på A-kassa, studiecirklar och bidrag. När vi flyttat till Stockholm, och ännu inte fått vårt första skivkontrakt, bodde vi fyra i samma lägenhet och det var så fattigt att vi inte alltid hade råd med mat. Vi fick helt enkelt snatta ost och en limpa bröd för att överleva. Jag minns att vi hade gjort upp en lista där vi hade olika snattardagar, har han sagt till Ringup.



Dregen år 1997. Foto: Tobias Röstlund/TT

Dregen, Peder Carlsson, Nicke Borg och Johan Blomquist. Foto: Torbjörn F Gustafsson/TT

Samtidigt som Dregen var en del av Backyard Babies var han med och bildade bandet The Hellacopters med Nicke Andersson, Kenny Håkansson och Robert Eriksson år 1994. Efter att man släppt albumet "Payin' the dues" år 1997 lämnade Dregen The Hellacopters för att helhjärtat fokusera på Backyard Babies och år 2008 splittrades bandet.

Åtta år senare, under sommaren 2016, återförenades originaluppsättningen i The Hellacopters.

– Nästan alla band som jag har sett återförenas har varit så här, man går därifrån, det var kul att se men man säger ändå alltid att "det var bättre förr". Det ska vi försöka få att inte hända med vår publik, sa Dregen till SVT:s Kulturnyheterna inför bandets Sweden Rock-spelning.

Dregen under The Hellacopters spelning på Sweden Rock år 2016. Foto: Erik Nylander/TT

Några av The Hellacopters största hits är "By the grace of god", "I'm in the band" och "Toys and flowers". Backyard Babies å sin sida har haft hitlåtar så som "Minus celsius", "Th1rt3en or nothing" och "Nomadic".

Tog Dregen droger?

Dregen har i flera sammanhang berättat hur han provat flera droger och att han var nära ett missbruk efter att han flyttat till Stockholm år 1994.

– Jag kunde sitta i små ljusskygga lokaler och supa skallen i bitar. Det var ett liv fyllt av droger och av dunkvis med sprit, har gitarristen berättat i "Sommar i P1" år 2014.

Dregen har öppet berättat om sitt tidigare droganvändande. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Har Dregen fru eller flickvän?

Ja, Dregen är i en relation med Maria "Majsan" Lindberg. Paret tycks emellertid inte bo ihop.

Vem är Dregens flickvän Majsan Lindberg?

Dregens flickvän Majsan Lindberg är basist i Thundermother, som bland annat varit förband åt Kiss och turnerat med Scorpions.

Lindberg blev en del av bandet under våren 2019. Hon hade då spelat i flera olika band tidigare, men till vardags hade hon jobbat på möbelvaruhuset Mio i 13 år.



– Jag ville ta tjänstledigt, men det var många som ansökte om det samtidigt, mestadels för att studera, och då kunde inte jag få det för att gå med i ett rockband, haha ... Samma dag jag fick avslag på tjänstledigheten lämnade jag in min avskedsansökan. Kände att det här var en chans man bara får en gång i livet. Min chef hade full förståelse. Så nu kör jag musiken på heltid. Det är klart att det alltid har varit en dröm, även om jag inte haft någon klar målsättning med det, har hon berättat för VLT.

Thundermother har spelat runt om i Europa. Foto: Stella Pictures

För tidningen har Lindberg också berättat hur hon, genom Thundermother, träffade Dregen när de åkte på Europaturné ihop.

– Vi bodde på samma buss, och satt väl uppe längre än de andra och snackade och lyssnade på musik. Jag trodde han skulle vara ganska dryg. En dryg rockstjärna, liksom. Men sedan visade det sig vara tvärtom, och jag fick upp ögonen för honom.

Vem är Dregens exfru Pernilla Andersson?

Dregen var mellan 2009 och 2015 gift med artisten och låtskrivaren Pernilla Andersson. De träffades år 2004 och enligt Dregen sa det "pang", snarare än "klick".

– Jag cyklade omkring på en BMX inne i Fryshuset mellan ett av våra rep när jag såg henne för första gången. Hon fick mig att tappa hakan. Jag träffades av blixten, har Dregen sagt till Expressen.



För Expressen har Andersson tidigare berättat att hon hade dåligt koll på Dregens musik när de träffades.

– Men jag tyckte att Backyard Babies var väldigt bra, inte minst live. De var en smäll på käften.

Dregen och Pernilla Andersson år 2011. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Dregen och Pernilla Andersson skilde sig år 2015. Foto: Claudio Bresciani/TT

När paret ansökte om skilsmässa skrev de, enligt Aftonbladet, följande i ett gemensamt inlägg på Facebook:

”Bortsett från att vi inte längre är ett par så är det ’business as usual’ och vi kommer alltid vara goda vänner och stötta varandra och vår son genom livet”.

”Vänligen respektera vårt privatliv och det faktum att inga intervjuer ges gällande detta”, skrev Andersson.

Pernilla Andersson och Dregen skildes åt som vänner. Foto: Pontus Lundahl/TT

Har Dregen barn?

Ja, tillsammans med Pernilla Andersson har Dregen sonen Sixten, som föddes i februari 2013. I podcasten "Livshjulet" har Andersson, enligt Expressen, berättat om hur hon och Dregen tänkte kring sonen i samband med deras skilsmässa.

– I en separation måste man bortse från sig själv som ett romantiskt par. Man måste tänka att vi är pappa och mamma till det här barnet och vi har vissa skyldigheter. För egentligen tycker jag att det här med att släpa barn till höger och vänster och att bråka om dagar inte är schysst. Barnet har inte bett om någon skilsmässa.

– Jag och Dregen kan vara oense på många plan, men om Sixten har vi fan aldrig varit oense.

MISSA INTE: Svenska kändisarna du kanske inte visste har barn ihop

Överlevde Dregen tsunamin 2004?

Ja, Dregen och Pernilla Andersson överlevde tsunamikatastrofen 2004. Det dåvarande paret var på semester i Thailand när tsunamin slog till.

– Vattnet sögs ut 100 meter på 30 sekunder. Sedan såg vi vågen komma. Båda hade vi en djävulsk tur, har Dregen berättat tidigare, enligt Aftonbladet, och fortsatte då vidare:

– Vi åkte med vågen och landade flera hundra meter in i stan. Sedan sprang vi för livet och klättrade upp på en balkong.

Tsunamikatastrofen 2004 – det här hände Tsunamikatastrofen inträffade på annandag jul den 26 december 2004.

Det var ett jordskalv, som mätte 9,0 på richterskalan, som gav upphov till den flodvåg som spreds över Indiska oceanen.

Hundratusentals människor omkom i tsunamikatastrofen, varav 543 svenskar. Källa: Krisinformation.se

Minnesstund i Khao Lak ett år efter efter tsunamikatastrofen 2004. Foto: Peter Wixtröm/TT

Tsunamikatastrofen orsakade enorm förödelse i flera länder, däribland Thailand. Foto: David Longstreath/AP/TT

Dregen sjukdom – drabbades han av alopeci?

Ja, Dregen drabbades av alopeci år 2013.

– 2013 vaknade jag en dag och så låg det bara där, i stora tufsar. Jag blev livrädd och tänkte att nej, nu dör jag, nu har jag fått cancer eller något sånt; men det var alopeci, fläckvis hårbortfall. Det kan bero på stress, men ofta händer det efter stora trauman, som att man ser sitt barn bli påkört av en bil, eller mister sin hustru, saker i den stilen. Då kan man förlora allt hår över en natt, har han berättat för GP år 2017.



Han fortsatte vidare kring bakgrunden till håravfallet:

– Det var många grejer på gång just då. En svår förlossning för Sixten, då jag trodde att antingen han eller Pernilla skulle dö. Självbiografin som jag jobbade på, och så min soloplatta. Sen låg det väl en del saker latent inom mig som jag inte hade bearbetat ordentligt. Som att min farsa tog livet av sig när jag var 11, och att vi var i Thailand under tsunamikatastrofen. Pernilla åkte direkt hem och träffade en psykolog några dagar i veckan för att prata om det. Jag? Jag stack på USA-turné i stället och körde vidare. Inte särskilt smart.

I samma intervju berättade Dregen att läkarna sagt att hans hårväxt var på väg tillbaka.

LÄS MER: Dregen om håravfallet: "Halva frisyren låg på kudden"

Vad är alopecia areata? Alopecia areata är en sjukdom som kan orsaka fläckvis håravfall.

De kala fläckarna kan uppstå på huvudet, i skägget eller på underbenen.

Många som drabbas av alopecia areata återfår hårväxten inom några år, men för vissa växer håret aldrig tillbaka. Källa: 1177 Vårdguiden

Dregen drabbades av alopeci år 2013. Foto: Janerik Henriksson/TT

MISSA INTE: Dregen skadad – tvingas ställa in spelning

Är Dregen med i Så mycket bättre 2024?

Ja, Dregen är med i "Så mycket bättre" 2024 på TV4.

– Jag är lite livrädd, samtidigt som jag är nyfiken på hur mina tolkningar kommer bli. Sedan är jag också jävligt nyfiken på vad de andra kommer att göra för något, sa artisten till TT inför premiären, som gick av stapeln den 6 oktober.

I programmet får Dregen sällskap av Alba August, Peo Thyrén, Seinabo Sey, Louise Lennartsson, Andreas Lundstedt, Simon Superti, Arja Saijonmaa, Per Persson, Sophie Zelmani och Kerstin Ljungström.

LÄS MER: Så mycket bättre 2024: Artisterna som är med i nya säsongen

Dregen är med i "Så mycket bättre" 2024. Foto: Jessica Gow/TT

Foto: Jessica Gow/TT

MISSA INTE: Simon Superti om sitt kända ex: "Jag var tvungen"

MISSA INTE: Allt om Arja Saijonmaa: Partner, barn, låtar och liv i dag

Har Dregen Instagram?

Ja, på Instagram heter Dregen @dregenofficial.