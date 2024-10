Louise Lennartsson ålder – hur gammal är hon?

Louise Lennartsson föddes den 26 juli 1993, vilket innebär att hon fyller 32 år under sommaren 2025.

Varifrån kommer Louise Lennartsson?

Louise Lennartsson kommer ursprungligen från Göteborg, men bor numera i Stockholm. För Popmuzik har hon tidigare berättat om flytten från västkusten till huvudstaden.

– Jag flyttade därifrån när jag var 19 och har egentligen bara vuxit upp där men inte haft ett vuxet liv i staden. Så då blir det väldigt nostalgiskt och laddat med kärlek när jag kommer hem. Alltid när jag känner mig lite nere eller är stressad kan jag åka hem till Göteborg och fylla på batterierna med positivitet som att träffa min familj eller mina vänner. Så att få ha två hem är något jag är väldigt stolt över.

Louise Lennartsson. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Kommer Louise Lennartsson från en kristen familj?

Ja, det stämmer. I intervjun med Popmuzik har hon förklarat hur hennes föräldrars tro ledde henne till att börja hålla på med musik.

– Jag är uppvuxen i kyrkan då mina föräldrar är kristna. Så jag började sjunga i kyrkliga sammanhang, där mamma och pappa varit musikaliska vägledare och lärt mig allt jag kan. Samtidigt som jag sjöng i kyrkan gick jag även på musikgymnasiet Donner och började hålla på med jazz. Hade man hört vad jag höll på med på gymnasiet kontra idag hade man inte fattat att det var jag. Det var verkligen ”all in” på 40 50-tals jazz.



Louise Lennartsson började sjunga i kyrkan. Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT

Är Estraden Louise Lennartsson eller är det en grupp?

Estraden är en musikgrupp, bildad år 2017, och består således av fler medlemmar än bara Louise Lennartsson. Gruppen fick sitt stora genombrott med singeln "Mer för varandra", som släpptes tillsammans med duon Norlie & KKV.

– Det kändes som att man levde på en "high" under två års tid, fler och fler låtar kom ut och uppmärksammades. Vårt första gig var som förband åt Veronica Maggio och vårt femte gig var på stora scenen på Gröna Lund. Man kunde inte riktigt hänga med, har Lennartsson sagt till TT tidigare, vilket bland andra GP rapporterat om.

MISSA INTE: Norlie & KKV-sångaren Kim drabbad av hjärntumör: "Går inte att operera"

Estraden har släppt musik med duon Norlie & KKV. Foto: Janerik Henriksson/TT

Estraden har varit förband åt Veronica Maggio. Foto: Claudio Bresciani/TT

MISSA INTE: Veronica Maggios kärleksliv: Maken, barnen och relationen till Oskar Linnros

Estraden medlemmar – vilka är med i popgruppen?

Estraden består av tre medlemmar. Utöver Louise Lennartsson är även Carl Silvergran och Felix Flygare Floderer en del av popgruppen.

Felix Flygare Floderer, Louise Lennartsson och Carl Silvergran. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Estraden låtar – vilka hits har gruppen gjort?

Estraden, som i juni 2023 hade över 260 miljoner streams enligt ett pressmeddelande från Sony Music, har haft stora musikaliska framgångar och en hel rad hitlåtar.

Bland dessa finns "Bra för dig" med Victor Leksell, "Mer för varandra" med tidigare nämnda Norlie & KKV, "Smartare" med Molly Sandén och "Tusen gånger om" med Newkid.

"Vi har pratat om det här samarbetet i flera år så det känns så sjukt kul att äntligen släppa ihop med Newkid! Låten handlar om att välja någon tusen gånger om, även fast den inte alltid förtjänar det eller kanske ens väljer en tillbaka", uppgav popgruppen i ett pressmeddelande i samband med att den senare nämnda låten släpptes under våren 2022.

Estraden har genom åren gjort ytterligare artistsamarbeten, då med bland andra Jireel och Tjuvjakt.

Är Louise Lennartsson Lou Elliotte?

Louise Lennartsson är inte bara en del av Estraden, utan har också släppt musik som soloartist – då under namnet Lou Elliotte. Dessa låtar har varit på engelska och har haft titlar så som "Best you've ever had" och "Happy for me".

Har Louise Lennartsson pojkvän?

Ja, Louise Lennartsson är i en relation med pojkvännen Sam och har varit det under flera års tid – något hon avslöjat för Aftonbladet tidigare.

– Det är ingen man vet. Han är okänd. Det är en hemlis... eller, han har världens finaste namn; Sam. Så det namnet ska absolut sägas, sa hon till tidningen då.

På Instagram har hon delat med sig av flera bilder med kärleken.

Var Louise Lennartsson ihop med Carl Silvergran?

Ja, under flera års tid var Louise Lennartsson tillsammans med Estraden-kollegan Carl Silvergran. Efter över sex år ihop valde de att ta en paus.

– Det var jätteläskigt när vi tog en paus. Det pratade vi också om, hur blir det här med Estraden? Men sedan sa vi att vi bara skulle få det att funka. Sedan är det så klart lättare sagt än gjort, har Lennartsson tidigare berättat för Expressen.

Pausen ledde sedermera till ett uppbrott.

– Vi var hela tiden på samma plan vilket gjorde det hela mycket lättare. När vi väl gjorde slut hade vi redan jobbat ihop ett tag under vår paus.

Louise Lennartsson och Carl Silvergran var tidigare ett par. Foto: Claudio Bresciani/TT

För Aftonbladet har Lennartsson berättat att expojkvännen faktiskt är kompis med den nuvarande partnern Sam.



– De är också goda vänner, på riktigt, de är också kompisar nu. Jag vet att den här situationen är väldigt knäpp liksom. Vi jobbar också mycket ihop, allihopa.



Pojkvännen har nämligen designat flera albumomslag till Estraden.

Är Estraden-Louise med i Så mycket bättre 2024?

Ja, Louise Lennartsson är en av deltagarna i "Så mycket bättre" 2024. Där får hon sällskap av Dregen, Alba August, Peo Thyrén, Seinabo Sey, Andreas Lundstedt, Simon Superti, Arja Saijonmaa, Per Persson, Sophie Zelmani och Kerstin Ljungström.

– Jag är väldigt taggad på att vara där med alla artister. Man har ingen aning om hur det kommer att bli. Att få träffa Seinabo Sey känns väldigt kul, hon har varit en jättestor inspiration för mig, har Lennartsson tidigare sagt till TT.

LÄS MER: Estraden-Louise och Dregen i "Så mycket bättre"

"Så mycket bättre" sänds i TV4. Foto: Jessica Gow/TT

MISSA INTE: Allt om Dregen: Flickvän, sjukdom, namn, barn och pappans död



Tillsammans med Dregen och Simon Superti är Lennartsson en av de deltagare som kommer att vara på plats under samtliga program av "Så mycket bättre".

MISSA INTE: Allt om Sophie Zelmani: Familj, barn, partner och pappans olycka

Louise Lennartsson är med i samtliga avsnitt av "Så mycket bättre" 2024. Foto: Jessica Gow/TT

Dregen är med i "Så mycket bättre". Foto: Jessica Gow/TT

MISSA INTE: Allt om Arja Saijonmaa: Partner, barn, låtar och liv i dag

Har Louise Lennartsson Instagram?

På Instagram heter Louise Lennartsson @estr4den.