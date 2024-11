Åsa Ingrosso i storbråk efter orden om Trump: "Patetiskt"

Donald Trump, 78, blir Amerikas 47:e president. Det stod klart den 6 november 2024 efter att amerikanerna gått till val, och där rysaren stod mellan republikanen Donald Trump och demokraten Kamala Harris.

Den 20 januari 2025 svärs Trump in som landets president, och ska då sätta igång att infria sina vallöften. Han har lovat sina väljare att avskaffa inkomstskatten, bygga vidare på muren mot Mexiko, deportera elva miljoner invandrare som bor i landet utan uppehållstillstånd, skapa fångläger för invandrare i väntan på att de ska deporteras, motarbeta antisemitism och skapa en sköld mot missiler samt "återställa freden" i Europa och mellanöstern.

En annan punkt i Trumps officiella partiprogram, som han lagt ut på sin hemsida, handlar även om att "avsluta könsgalenskapen". Där står det att läsa män ska hållas utanför kvinnliga sporter och könsbekräftande vård som har finansierats av skattepengar kommer att stoppas.

Skolor som finansieras av skattemedel kommer även att stoppas från att "marknadsföra könskorrigeringar". Trump skriver även att de motsätter sig senare abort, det kan då handla om aborter efter vecka 18, enligt KFF. Olika delstater har olika lagar kring abort, och i Florida är det till exempelt förbjudet att göra abort efter den sjätte veckan, något som Sky News nyligen rapporterat om.

Starka reaktioner efter valet i USA

I Sverige har resultatet av det amerikanska valet väckt reaktioner. Artisten Lisa Nilsson är bedrövad, och skriver på sina sociala medier:

"Med Trump är vapenhandeln säkrad. Konservatismen säkrad. Så även extremism och fundamentalism. Kvinnors och hbtq-personers rättigheter stympade. Andra minoriteters likaså."

Artisten Penny Parnevik, som är född i USA och har bott där större delen av sitt liv, delade en text om valet och Trump.

"Jag är så ledsen för alla som nu bor i ett land där en abort kan kosta dom deras levebröd och kanske liv".

Entreprenören Isabella Löwengrip kallar valresultatet "supertråkigt".

"Det som oroar mig är att Trump vill lämna Nato, "lösa" kriget i Ukraina (som inte kommer att vara till fördel för Ukraina direkt), fortsätta begränsa rättigheterna till abort och dra igång ett handelskrig genom protektionism. Protektionism har aldrig någonsin fungerat långsiktigt och som gammal muf:are har detta varit en fråga som engagerat mig", skrev hon i sin blogg.

Dominika Peczynski stöttar Trump: "The great comeback kid"

Men alla svenska kändisar blev givetvis inte bestörta av valresultatet. En som inte tyckte att det var så tokigt att Trump blir president igen är artisten och entreprenören Dominika Peczynski. På Instagram skriver hon:

"Aldrig har väl en människa blivit så globalt mobbad, hånad, motarbetad, beljugen, underskattad och häcklad som President Trump. Med ett par mordförsök på detta. Idag är han The Great Comeback Kid. Det finns en poetisk rättvisa i det. Ni som lider av Trump Derangement Syndrome - ta en chill pill, gå på promenad, drick en kopp te med honung. Gråt en skvätt om ni vill. Det är helt ok att känna alla möjliga saker. Men vet ni vad? It's gonna be all right. Vi kanske till och med får fred på jorden och lugn mellan nationerna. Alla ängsliga, moralistiska, självrättfärdiga människor får väl bli hur indignerade och förfärade de vill. Kunde inte bry mig mindre".

Dominikas inlägg väckte genast starka reaktioner. Artisten Doktor Alban skrev: "I Will terminate the constitution and send the Army against enemies within är väl ingen som ska vara President kom igen", och programledaren Gurgîn Bakircioglu skrev: "Jag blöder ur ögonen efter att ha läst det här. Rasism och kvinnohat på daglig basis verkar inte vara ett problem för dig?".

Åsa Ingrosso stöttar Donald Trump: "Kan göra det lite bättre för oss alla"

Men en av de kända profilerna som var på Donald Trumps – och Dominikas – sida var entreprenören och krögaren Åsa Ingrosso, som driver flera restauranger med maken Emilio Ingrosso.

"Instämmer HELT!", kommenterade Åsa under Dominikas inlägg.

Åsas ord väckte i sin tur starka reaktioner.

"Genomvidrigt att stödja en sexistisk gubbe - att du inte skäms??!", "skojar du?" och "patetiskt" var några reaktioner.

"Vit privilegierad kvinna som själv inte behöver utstå risken att bli gravid efter en våldtäkt och behöva behålla barnet. Eller ha en dotter som riskerar att förblöda för att ingen läkare vill hjälpa henne vid ett missfall", skrev en annan person.

Åsa hamnade snabbt i debatt med sina meningsmotståndare, och Åsa förklarade att hon inte tycker att Trump är särskilt bra men att om det står mellan honom och Kamala Harris så väljer hon Trump.

"Det är kaos och risk för krig överallt. Ekonomin svajar något otroligt, folk har knappt råd att leva på många ställen och kom igen. Även du borde se att det har daltats och curlats något otroligt åt alla håll? Något måste göras och det är absolut störst chans att Trump kan göra det lite bättre för oss alla. Jag tror Kamala hade varit rent farlig i den aspekten. I den bästa av världar hade han inte varit ett kräk men för allas och världens bästa får vi kanske stå ut med det", skriver Åsa Ingrosso i Dominikas kommentarsfält.

