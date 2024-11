Dominika Peczynskis oväntade ord om Trump: "Ta en chill pill"

Dominika Peczynski, 54, har tagit till ton efter att republikanen Donald Trump tog hem segern i USA-valet 2024. Hon har tidigare gift med Sveriges före detta finansminister, Anders Borg, 56, ett äktenskap som slutade abrupt efter ett bråk.

Borg och Peczynski är dock fortfarande ett par, och syns tillsammans på tillställningar och sociala medier.

Peczynski har dessutom tidigare engagerat sig i Liberalerna.



Dominika Peczynski om Donald Trump: "The Great Comeback Kid"

En tidigare mätning från Indikator Opinion visar att 79 procent av svenskarna föredrog Trumps motståndare, den förre detta vicepresidenten Kamala Harris. Det innebär att enbart 12 procent av svenskarna hade lagt sin röst på Trump, enligt SVT.



Peczynski delar emellertid inte den allmänna opinionen i Sverige. I ett inlägg på Instagram talar hon ut om hennes känslor inför Trumps vinst. Hon kallar Trump för "The Great Comeback Kid".

Dominika Peczynski 2006. Foto: Pontus Lundahl / TT.

"Alla ängsliga, moralistiska, självrättfärdiga människor får väl bli hur indignerade och förfärade de vill. Kunde inte bry mindre", skriver hon.

Dominika Peczynskis hån: "Gråt en skvätt"

Den forna Army of Lovers-stjärnan visar inte mycket förståelse för de som inte har uttryckt sympati för Trump, tvärtom skriver hon att de "lider av Trump Derangement Syndrome".

"Ta en chill pill, gå på promenad, drick en kopp te med honung. Gråt en skvätt om ni vill. Det är helt ok att känna alla möjliga saker. Men vet ni vad? It's gonna be all right. Vi kanske till och med får fred på jorden och lugn mellan nationerna."

Peczynski ser i stället Trump som någon som blivit "globalt mobbad, hånad, motarbetad, underskattad och häcklad".

I kommentarsfältet råder det delade åsikter. Många är kritiska till Peczynskis syn på Trump, andra hyllar henne. Bland annat inredningsarkitekten Åsa Ingrosso skriver "Instämmer HELT!".

Peczynskis partner Anders Borgs tidigare chef är inte lika nöjd med USA-valets utfall som Peczynski. Den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt kallade Trump för "farligast i världen" under TV4 Nyheternas valvaka.

Anders Borg om USA-valet 2024: "Jag tycker verkligen inte om tullar"

Borg har ännu inte uttalat sig om Trumps vinst. I en intervju med P1 Studio Ett har han däremot talat om de olika ekonomiska konsekvenserna som kan komma av en demokratisk eller republikans vinst.

Anders Borg och Dominika Peczynski 2016. Foto: Maja Suslin/TT.

Han har bland annat sagt att han inte delar den svenska oron över Trumps löfte om höjda tullar.

– Jag tycker verkligen inte om tullar, men dels är det ju en fråga om han faktiskt kan, dels måste man ju analysera just hur det slår mot svenska bolag. Av de bolag som skulle påverkas allra mest i Europa i fallet av höjda tullar i USA är inget av bolagen svenska, sa han till kanalen då.

