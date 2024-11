Världen i chock av nya bilderna på Angelina Jolies son

Det var 2005 som Angelina Jolie och Brad Pitt träffades under inspelningen av Mr and Mrs Smith där de spelar två torpeder som vänds emot varandra. Och de råkar även vara gifta.

2014 gifte sig paret men äktenskapet skulle bara komma att hålla 2016 då Angelina ansökte efter skilsmässa. Bland annat så anklagade Angelina Brad för misshandel och barnmisshandel och ansökte därav även om ensam vårdnad av barnen.

Brad Pitt och Angelina Jolie. Bildkälla: Joel Ryan/TT

Bland annat ska en incident ha inträffat under en flygresa:

"Brad gjorde ett utfall mot sitt eget barn och Jolie tog tag i honom bakifrån för att stoppa honom. Barnen rusade in och försökte skydda varandra. Innan det var över så tog Pitt ett stryptag på ett av barnen och slog ett annat i ansiktet, stod det att läsa i Angelinas anklagelser, via NPR vilket Nyheter24 rapporterade om under tidpunkten.

Angelina Jolie tillsammans med barnen. Bildkälla; Stella Pictures

Efter uppbrottet följde en utdragen process av vårdnadstvister och bråk med advokater inblandade, innan de kunde enas kring barnen Maddox, 23, Pax, 20, Zahara, 19, Shiloh, 18, och 16–åriga tvillingarna Vivienne and Knox.

Brad Pitt utreddes för barnmisshandel men friades.



Angelina har i dag ensam vårdnad över alla barnen och Brad har umgängesrätt. I dag tycks dock relationen mellan Brad och några av barnen vara så där. Bland annat har Pax gått till hård attack mot Brad på sina sociala medier.

Angelina Jolie dyker upp med sonen på röda mattan

Det är för många svårt att hänga med i Hollywood-svängarna och många gånger kan man bli förvånad över hur snabbt kändisbarnen där ute växer upp.



Knox Jolie-Pitt. Bildkälla: Stella Pictures

Detta var en känsla många fick när Angelina Jolie dök upp med en av sina tvillingar på röda mattan.

Hon och sonen Knox Leon Jolie-Pitt, 16, traskade tillsammans ut på röda mattan under söndagens Governors Awards. Och man kan minst sagt säga att mor och son stal uppmärksamheten från diverse fotografer.

Knox Jolie-Pitt är i dag 16 år. Bildkälla: Jordan Strauss/TT

Knox Jolie-Pitt tillsammans med mamma Angelina Jolie. Bildkälla: Jordan Strauss/TT

Det var under söndagen som Governors Awards gick av stapeln. Bildkälla: Jordan Strauss/TT

Ståtligt!