Angelina Jolie och Brad Pitt har sex barn – så lever de i dag

Hur många barn har Angelina Jolie och Brad Pitt?

Angelina Jolie, född 1975, och Brad Pitt, född 1963, har sex barn tillsammans.

Angelina Jolie och Brad Pitt med dottern Zahara och sonen Maddox år 2006. Bildkälla: AP/TT

Hur många biologiska barn har Angelina Jolie och Brad Pitt?

Det tidigare paret Jolie-Pitt har tre biologiska barn. Shiloh/John Nouvel Jolie-Pitt samt tvillingparet Vivienne Marcheline Jolie-Pitt och Knox Leon Jolie-Pitt.

Vem är yngst och äldst av Angelina Jolie och Brad Pitts barn?

Angelina Jolie och Brad Pitts äldsta barn heter Maddox Chivan Jolie-Pitt och är född 2001. Sist ut av tvillingarna, och som därmed är yngst i syskonskaran, är tvillingen Vivienne Marcheline som är född 2008. Det skiljer alltså ungefär sju år mellan deras äldsta och yngsta barn.

Resterande barn är födda 2003, 2005, 2006 och 2008.



Maddox Chivan år 2023 och 2003. Bildkälla: STELLA Pictures/ddp/abaca press/David Parker/Alarmy

Maddox Chivan Jolie-Pitt idag

Maddox Chivan är född i Kambodja i augusti 2001. Han adopterades av Angelina år 2002 när hon fortfarande var gift med ex-maken Billy Bob Thornton. Enligt Expressen adopterades inte Maddox av de båda tidigare äkta makarna, utan det valde Angelina att göra själv.

Tre år efter skilsmässan med Billy Bob träffade Angelina Jolie sin blivande man Brad Pitt. Då valde det nyblivna paret att Brad skulle adoptera Maddox.

Maddox har studerat vid ett universitet i Sydkorea, mer specifikt biokemi vid universitetet Yonsei i Seoul.

Under 2024 fyller Maddox 23 år och har nyligen påbörjat en skådespelarkarriär. Filmdebuten gjordes i World war Z, men han har dessutom varit exekutiv producent för en av Angelinas filmer.

I dagsläget verkar den, idag 22 år gamla sonen, ha begränsad kontakt med Brad efter den uppmärksammade skandalen ombord på ett privatplan. Brad skulle enligt Angelina ha betett sig aggressivt och våldsamt mot Maddox.

Det resulterade i att Angelina Jolie dagen efter, den 15 september 2016, ansökte om skilsmässa.

Pax Thien år 2021 och 2011. Bildkälla: Cronos/Alarmy/Na Son Nguyen/AP

Pax Thien Jolie-Pitt idag

Pax Thien Jolie-Pitt är född i Vietnam i november 2003, vilket betyder att han fyller 21 år under 2024.

År 2007 var han var tre år gammal och adopterades av Angelina, även denna gång stod hon som ensam adoptivförälder på grund av att vietnamesiska lagar inte tillät gifta par att adoptera, enligt Expressen.

Året därpå, 2008, kunde äntligen Brad också bli adoptivförälder.

År 2021 tog Pax studenten, men om han studerat på högre nivå är oklart, enligt Expressen. Däremot har han till viss del valt att gå i sina föräldrars fotspår. Han har gjort rösten till karaktären Yoo i den tecknade filmen Kung Fu Panda 3 och under inspelningen av First they killed my father var han fotograf. Angelina har dessutom tidigare berättat att Pax hjälpte till under inspelningen av hennes film Without blood.

Precis som sin storebror Maddox, verkar Pax, ha en komplicerad relation med pappa Brad.

Zahara Marley år 2021. Bildkälla: Doug Peters/Alamy

Zahara Marley Jolie-Pitt idag

I januari 2005 föddes Zahara Marley Jolie-Pitt i Etiopien, något som innebär att hon fyller 20 jämnt under 2025. Endast sju månader gammal adopterades hon av Angelina.

År 2019 startade Zahara även ett eget smyckesmärke tillsammans med Robert Procop. Enligt Expressen gick vinsten till hjälporganisationen House of Ruth Shelters, som tar fram boenden till kvinnor och barn som utsatts för psykisk eller fysisk misshandel. Zahara hann dessutom träffa Etiopiens första kvinnliga president, Sahle-Work Zewde under året.



Under 2022 började hon studera vid Spelman College i Alabama.

Shiloh Nouvel (i mitten) på den kända dansstudion "Millennium Dance Complex" år 2022 i LA. Bildkälla: STELLA Pictures/ddp/Planet Photos

Shiloh/John Nouvel Jolie-Pitt idag

Shiloh/John Nouvel Jolie-Pitt är Angelina Jolie och Brad Pitts första biologiska barn, som föddes i maj 2006. Det betyder att hon fyller 18 år under 2024. Likt sina adoptivsyskon är hon född utomlands, nämligen i Namibia.

Precis som mamma Angelina har Shiloh engagerat sig i humanitärt arbete och närvarat vid flera evenemang som hennes mamma har deltagit i. Hon har dessutom medverkat i filmen Kung Fu Panda 3 som sin bror Pax, där hon gör rösten till karaktären Shuai Shuai.

Shiloh dansar även på den välkända dansstudion Millenium Dance Complex i Los Angeles och har vid flera tillfällen synts till i flera av deras videor.

När Shiloh var yngre ville hon bli kallad för John. Hennes stilval har även tidigare varit mer "pojkaktiga", något som har uppmärksammats. Angelina har berättat att dottern var ”en av bröderna”.

– Barn ska få uttrycka sig på vilket sätt de vill utan att någon dömer dem eftersom det är en viktig del av deras utveckling, sa Jolie till Reuters år 2010.

Knox Leon år 2021 och 2014. Bildkälla: Doug Peters/Alamy/STELLA Pictures/ddp/Guerin Charles

Knox Leon Jolie-Pitt idag

Knox Leon Jolie-Pitt är är född i juli 2008 och har en tvilling som heter Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, det betyder att han blir hela 16 år under 2024. Han var den tvilling som föddes först, vilket innebär att han är snäppet äldre än systern.

Tvillingarna föddes i den franska kuststaden Nice. Knox har till störst del växt upp utanför rampljuset och därför finns det inte mycket information om honom. Däremot har även han, likt sina syskon, gjort en röst i Kung Fu Panda 3.



Vivienne tillsammans med Angelina Jolie 2024. Bildkälla: STELLA Pictures/INSTARimages

Vivienne Marcheline Jolie-Pitt idag

Vivienne Marcheline är som sin tvillingbror född i juli 2008. Precis som sin tvilling Knox fyller hon 16 år under 2024. Till skillnad från sin tvillingbror har hon gått mer i föräldrarnas fotspår och gjorde sin debut som skådespelare i filmen Maleficent, där hon spelade en ung Aurora.

Enligt den amerikanska tidningen Entertainment Weekly meddelande Angelina i augusti 2023 att Vivienne kommer att vara assistent under Broadway-produktionen av filmen The outsider från 1983.