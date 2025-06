Kayos namn – vad heter hon?

Kayo ålder – hur gammal är hon?

Kayo familj – har hon syskon?

Kayo längd - hur lång är hon?

Var Kayo med i Afro-Dite?

Kayo var under flera år en del av popgruppen Afro-Dite tillsammans med Gladys del Pilar och Blossom Tainton Lindquist. År 2002 vann de Melodifestivalen med låten "Never Let It Go" och när de väl representerade Sverige i Eurovision Song Contest i Tallinn samma år landade de på en åttondeplats.