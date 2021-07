5 kvinnliga kändisar som anklagats för att vara rasistiska

Under helgen hamnade artisten Camila Cabello, 24, i rejält blåsväder, när hennes dansare anklagades för blackface under ett framträdande på "The Tonight Show".

Camila nekade till anklagelserna – och då blev fansen ännu argare, och de rasistiska anklagelserna ännu fler.

Och hon är inte den enda som anklagats för rasism. Nyheter24 har samlat några andra stjärnor som fått motta skarp kritik för uttalanden, ordval och Halloween-kostymer.

Billie och brorsan Finneas. Foto: Stella Pictures

I juni i år fick flera videoklipp på världsstjärnan Billie Eilish, 19, spridning på TikTok.

I klippen hånar hon asiater och svarta, och använder sig bland annat av ordet "chi*k" som är ett extremt grovt nedsättande ord om personer av asiatisk härkomst. Ordet går att likställa med n-ordet.

"Hennes karriär är över"

I ett annat klipp på Billie så härmar hon "asiatisk dialekt", samtidigt som hennes bror Finneas anklagas för att prata med "svart dialekt".

Kritiken lät sig inte vänta, och "hennes karriär är över", "det här är vidrigt" och "hon borde be om ursäkt" är exempel på kommentarer som Billie fick motta.

Stassi och Kristen (längst till höger i bild) är två av de mest framträdande personerna i serien "Vanderpump Rules". Foto: Stella Pictures

Stassi Schroeder & Kristen Doute

Under en Instagram live-sändning avslöjade "Vanderpump Rules"-stjärnan Faith Stowers att de tidigare deltagarna Stassi Schroeder och Kristen Doute anmälde henne till polisen 2018 – i vad som sades vara ett prank.

Anledningen ska ha varit att Stassi och Kristen tyckte Faith liknande en svart kvinna som var efterlyst för ett rån vid tidpunkten.

Bägge två bad om ursäkt för händelsen i sina sociala medier, men tv-bolaget Bravo vidtog åtgärder i juni 2020 och sparkade Stassi och Kristen från serien.

Foto: Stella Pictures

Khloé Kardashian

Khloé Kardashian hade knappt hunnit landa efter otrohetsskandalen mellan Jordyn Woods och hennes "baby daddy" Tristan Thompson under våren 2019, innan ytterligare rubriker började florera.

Men de gällde något helt annat – nämligen en gammal röda mattan-bild från en Halloween-fest, föreställande Khloé och fyra svarta kvinnor.

På bilden är Khloé klädd i manskläder och de fyra kvinnorna, klädda i vita korsetter, bär koppel runt halsen.

Foto: Skärmavbild/Twitter/Caswell

"Underåriga, sexualiserade svarta kvinnor"

Bilden väckte givetvis avsky på sociala medier.



"Så mycket fel med den här bilden. En vit hallick-kvinna, svarta kvinnor i underkläder med kedjor runt deras halsar. Underåriga, sexualiserade svarta kvinnor som ser ut som Khloé-ägda slavar", skrev en upprörd användare i samband med att bilden blev viral.

Foto: Stella Pictures

Efter filmfestivalen i Cannes 2016 tänkte den nyblivna mamman, tillika skådisen Blake Lively vara lite finurlig i bildtexten på en Instagrambild.

På bilden bar hon en tajt, guldig klänning och i texten skrev hon ”L.A. face with an Oakland booty”.

Textraden kommer från Sir Mix-A-Lots låt "Baby got Back" från 1992, där han rappar om sin förkärlek till stora rumpor och svarta kvinnors kurvor.

"Objektifiering och avhumanisering"

Kanske var Lively ute efter att hylla sina "mammakurvor", men oj så fel det blev. Bilden skapade istället ramaskri och hon anklagades för att vara rasist.

”Ännu en dag, ännu en rik, vit, kvinna som använder färgade kvinnors kroppar för att göra en poäng", skrev en upprörd användare på Instagram.

”Genom att antyda att vita, blonda kvinnor är L.A./Hollywood och att stora rumpor är svarta, bidrar hon till objektifieringen och avhumaniseringen av färgade kvinnor i USA. Det är därför detta är ett problem", skrev en annan.