Bachelor-Matilda erkänner: "Det hände i Aya Napa med Simons kompis"

En rungande säsong av Bachelor avslutades under onsdagskvällen med att Simon Lindström gav sista rosen till Elvira, medan Sebastian Martinsson gav sin till Ida.

Men strax innan det stora valet fick killarna chans att träffa de två sista tjejerna på en övernattningsdejt. Kameran fick följa med ett litet tag under kvällen och slogs på igen när paren låg tätt omslingrade i sängen morgonen därpå.

Men vad hände däremellan, när kamerorna var avstängda? Just det gled samtalet in på när Matilda, som blev bortvald av Simon i finalen, sände live på Instagram under onsdagskvällen med de tidigare deltagarna Alice, Linda och Emelie.

– Blev det mer än hångel?, frågade Emelie.

Foto: Skärmavbild/Instagram

Middagsdramat mellan Matilda och Elvira

Men övernattningen är inte det enda tjejerna hann avhandla i livesändningen på Instagram.

En stor snackis under säsongens gång har nämligen varit att Matilda träffat en av Simons vänner i Aya Napa när hon var 15. Vad som hände mellan dem förblev okänt, trots att Elvira försökte föra saken på tal i säsongens slutskede.



Ja, för under en middag med Bachelor-killarna och alla kvarvarande tjejer ställde hon frågan om någon runt bordet träffat någon av killarnas vänner innan programmet.

Under "The last supper" ställde tjejerna grillfrågor till varandra. Foto: TV4

Elvira har hävdat att avsikten med frågan var att få berätta om en egen konversation hon och en vän till Simon haft på Instagram – men Matilda upplevde att Elvira kastade henne lite under bussen genom att lyfta något hon själv valt att inte diskutera med honom.



Det hände i Aya Napa

Men den stora frågan kvarstår – vad hände egentligen i Aya Napa för tio år sedan?

I liven på Instagram berättar Matilda att hon hade sex med en kille som är vän med Simon idag, men som inte var det vid tidpunkten.

Eftersom det var flera år innan hon själv kom i kontakt med Simon så var allting bara ett sammanträffande.