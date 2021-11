Julia Franzén berättar om alkoholen i Bachelorette

Det var under en live som Julia Franzén berättade om rådande alkoholkultur under Bachelorette. Det blev nämligen en hel del bubbel under dejterna och under speciefikt en kväll så var det få av deltagarna som spottade i glaset.

Årets Bachelorette är i full rullning och har genererat både en och två rubriker. Killarna har nämligen varit allt annat än sams och efter bara någon vecka var grupperingarna ett faktum, någonting som de fått prata igenom i eftersnacket "Killarna avslöjar allt. Mer om det kan du läsa här. Berättar om alkoholen i Bachelorette Ett vanligt inslag är att Julia tillsammans med sin dejt får bege sig till en avskild plats där de får njuta av en vacker miljö, varandras sällskap och i många fall – en kyld flaska bubbel. Och just det där med bubblet är någonting som några tittare nu reagerat på. I en frågestund på Instagram var det en följare som påpekade till Julia att det minsann blivit några glas bubbel under seriens gång och frågade då om det var alkoholfritt bubbel som dricks. Julia svarade på bubbelfrågan under en frågestund. Bildkälla: juliafranzen/Instagram Julia berättade då att nej, det var faktiskt vanligt bubbel som sippades. "Ja, det var mycket bubbel. Inte alkoholfritt. Men det var oftast inte mer än typ två glas. För många dejter kunde vara väldigt korta. Försöker verkligen försvara mig här", säger Julia. Julia berättar att det var några kvällar som gick lite vildare till. Bildkälla: C more Nu har även följarna frågat Julia om det någonsin hände att någon, eller hon själv, blev riktigt full.

Vilket enligt Julia faktiskt hände. Julia berättar att den första kvällen blev den absolut värsta när det kommer till fylla i Bachelorette. Bildkälla: Instagram – Jo det finns några tillfällen då folk blev fulla. Till exempel första kvällen på strandfesten när alla var nervösa och trötta. Då var min fullaste kväll. Det var lång väntan så träffade man 20 personer man skulle dejta, då blev det fylla, berättar hon. Hon tillägger sedan i sin video att hon senaste perioden gått igenom en tuff tid. – Alltså dagsformen är inte så bra. Jag mår inte så bra idag, berättar Julia. – Jag ska inte bli för djup med er men jag mår helt enkelt inte så bra, avslutar hon.