Under fyra års tid har Bianca Ingrosso och Lovisa Worge varit ett av medievärldens absolut främsta radarpar.

De är inte bara väldigt goda vänner, utan Lovisa har dessutom jobbat i Biancas bolag som assistent och koordinator under lång tid.

Men så för ett par veckor sedan släppte duon en bomb – Lovisa ska sluta. I ett känslosamt inlägg beskriver Bianca nyheten som "the end of an era".

Foto: Instagram

Det ska Lovisa Worge jobba med nu

Vad Lovisa Worge ska hitta på härnäst vet man inte med säkerhet.

Men i början av oktober klev både Bianca Ingrosso och Lovisa in i det nystartade bolaget "Ani Who AB", vilket Breakit var först med att avslöja. Företaget ska enligt uppgift ägna sig åt e-handel med mode och accessoarer.

Både Bianca och Lovisa sitter med i bolagsstyrelsen – och vi gissar att det är anledningen till hennes uppsägning.

Så hög är lönen som Bianca Ingrossos assistent

Nytt år och nya möjligheter väntar för Lovisa Worge, med andra ord. Men under flera års tid har hon ju jobbat som assistent åt Bianca. Visst blir man lite nyfiken på hur löneläget ser ut på det, enligt många, drömmiga jobbet?

Det har Nyheter24 tagit reda på!

Under inkomståret 2020 hade Lovisa Worge en fastställt förvärvsinkomst på 593 000 kronor. Fördelat lika över årets alla månader ger det henne en härlig månadslön på 49 416 kronor.

Under 2020 hade Lovisa dessutom ett överskott av kapital på närmare 72 000 kronor, enligt uppgifter från Skatteverket. Inte illa!