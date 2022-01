Natten till torsdag den 13 januari släpptes SVT-dokumentären "Einár 2002-2021", som handlar om rapparen Nils "Einár" Grönbergs liv, genombrott och karriär.

Den 21 oktober 2021 sköts han till döds i Hammarby Sjöstad i Stockholm, och trots en omfattande polisutredning är hans mördare fortfarande på fri fot.

Elvis träffade Einár på LVU-hem: "En sjuk känsla"

I dokumentären får tittarna lära känna flera personer som varit viktiga i Nils Einár Grönbergs liv. En av dem är en rappare med artistnamnet Elvis, som lärde känna Einár på ett behandlingshem år 2017.

Rapparen Elvis lärde känna Einár år 2017. Foto: SVT

Då hade ingen av dem fått sitt stora genombrott ännu, men Elvis berättar att han kände igenom Einár från klipp på Youtube.



– När han kom in i klassrummet, jag ba "jag känner igen den där killen". Och då kommer han in, och jag säger "vänta vänta, är det inte du som är Einár?". Oh my god, det var en så sjuk känsla, berättar Elvis i SVT-dokumentären och fortsätter:

– Jag var ganska jobbig faktiskt, jag ville ha hans uppmärksamhet hela tiden.

Efter ett tag blev Elvis och Einár vänner – och när de båda släpptes från LVU-hemmet höll de regelbunden kontakt över sociala medier.

Rapparen Elvis – hans ålder och riktiga namn

Så vem är då rapparen RS1 Elvis?

Hans riktiga namn är Elvis Hamidovic. Han är 17 år gammal och bosatt i Smålandsorten Hultsfred.

Foto: SVT

Var Elvis Einárs lillebror?

Kanske är det för att deras artistnamn är rätt lika – kanske är det för att de refererade till varandra som bröder i sociala medier. Men nej, rapparna Elvis och Einár var inte biologiska bröder.

Det enda syskonet Nils Einár Grönberg hade var på sin mamma Lena Nilssons sida. När hon var tillsammans med skådespelaren Örjan Ramberg fick de sonen George Ramberg år 1998.

Han är således Einárs äldre halvbror.

Rapparen Elvis skrev hyllningslåt till Einár

Rapparen Elvis släppte sin första singel "Selfmade" år 2020. Under 2021 släppte han en rad singlar – varav den senaste, "21 oktober", kom ut på Spotify 12 november.

Låten är en hyllning till sin avlidne vän Nils Einár Grönberg, och handlar om tomrummen han lämnat efter sig. Så här lyder ett utdrag ur låten:

"Bror, jag svär, jag är i chock

Efter att jag hörde att min storebror gick bort

Mina tårar är så våta, det kan aldrig mer bli torrt"

Så heter rapparen Elvis på Instagram

Den som vill följa rapparen Elvis Hamidovic kan behöva vänta litegrann på att få se innehållet, han har i skrivande stund nämligen privat konto.

Hans Instagramkonto heter @rs1elvis och har över 260 000 följare.

Elvis profil pryds av datumet "21 oktober", följt av ett brustet hjärta – och syftar av allt att döma på dödsfallet av hans vän Nils Einár Grönberg.

Dokumentären "Einár 2002-2021" finns att streama på SVT Play.