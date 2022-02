Paow visar upp nya jätte-tatueringen: "Massa snygga tjejer"

Paulina "Paow" Danielsson, 28, är tillbaka på dansk mark efter att ha spenderat de senaste två månaderna utomlands tillsammans med pojkvännen Alexander Zobel.

Paret har bland annat betat av både Dubai, Miami och Mexico. Paow har minst sagt sett ut att trivas som fisken i vattnet. Det var därför många av hennes följare blev något oroliga när hon plötsligt bara försvann från Instagram.

Men det hela hade skett av en naturlig anledning. Hennes mobil hade nämligen gått sönder.

"När jag var i Tulum så gick min telefon sönder. Därför jag inte uppdaterat Instagram. Och helt ärligt så har det vart väldigt skönt", skrev hon då.

Nu är Paow tillbaka i Köpenhamn men snabbt tog hon sig över till Sverige för att besöka en tatuerarstudio i Malmö. Detta för att tatuera hela underbenet.

Hon har sedan tidigare en ryggtavla, sleve, mage, hals, nacke och lite strötatueringar.

Så hur blev då resultatet? Jo, det hela föreställer nämligen en kvinna som håller i en bunt med pengar. Under henne syns en mun med en jordglob tillsammans med texten "The world is yours".



Innan när benet bara var skissat. Bildkälla: kattpaow/Instagram

Paow tycktes vara väldigt nöjd.

Paow visar upp resultatet. Bildkälla: kattpaow/Instagram

Enligt Paow ska hon fortsätta att fylla på sitt ben med fler vackra kvinnor.

Spännande!