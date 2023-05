Loreen: Jag ser inga konkurrenter

Namn: Lorine Zineb Noka Talhaoui.

Född: 16 oktober 1983.

Bor: Hus på Gotland och lägenhet i Stockholm.

Familj: "Stor".

Bakgrund: Född i Åkersberga, växte upp som äldst av sex syskon. Medverkade i "Idol" 2004. Deltog i Melodifestivalen med "My heart is refusing me" 2011. Året därpå vann hon Melodifestivalen och Eurovision Song Contest med "Euphoria". Deltog med "Statements" i Melodifestivalen 2017 men åkte ut i Andra chansen.

Aktuell: Representerar Sverige i Eurovision Song Contest. Tävlar i första semifinalen tisdag den 9 maj. Går hon vidare så tävlar hon i finalen som äger rum lördag den 13 maj.