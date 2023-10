50 år av hiphop hyllas i ny fotoutställning

Flera hundratals foton med start i den första gatufesten i Bronx 1973 med DJ Cool Herc, via 90- och 00-talets ikoner som Fugees och Missy Elliot till dagens stjärnor som Future, Asap Rocky och Cardi B. Utställningen, som öppnar 20 oktober, blandar foton, graffiti och 3D-teknik i en kronologisk tidslinje som täcker in artister från både New York i öst, Los Angeles på västkusten och södern där Atlanta har blivit ett allt viktigare centrum för rap.

— Det är en fördjupning av en kultur som fyller 50 år och någonting där en hel familj kan fråga varandra vem som är deras favoritartist, och vilken era de gillar bäst, säger Mohamed Mire, som är utställningsproducent på Fotografiska i Stockholm.

Mohamed Mire är är utställningsproducent på Fotografiska i Stockholm. Pressbild.

Mer än musik

"Hip-hop: Conscious, unconscious" har tidigare visats på Fotografiska i New York. Namnet syftar på hur hiphop börjar som en subkultur på en gata i New York för att bli världens största ungdomskultur och en mångmiljardindustri.

— Idag gör artisterna mycket mer än musik. Hiphop i dag är människorna, konsten, texterna i låtar, producenterna, fotograferna som vi ställer ut. Det är väldigt svårt att säga exakt vilka som ingår i den här stora genren, säger Mohamed Mire.

Den svenska hiphopexperten Ametist Azordegan har tillsammans med Jason "Timbuktu" Diakité bidragit med ett svenskt perspektiv i utställningen – genom texter som förklarar vad som hände i svensk hiphop under samma period.

— I USA föds hiphopen i Bronx och växer genom gräsrötterna. Det var en folkrörelse. Här i Sverige presenteras den via public service. När SVT börjar sända dokumentärfilmer om hiphopen upptäcker många barn och unga uttrycket, säger Ametist Azordegan.

Journalisten Ametist Azordegan ger ett svenskt perspektiv på hiphopens 50-årsjubileum på Fotografiska i Stockholm. Pressbild.

Import från USA

Förutom via medier förmedlades kulturen av ett fåtal personer som reste till USA och tog med sig danser och kläder tillbaka hem.

— De första som upptäckte hiphop i Sverige fick svårt att utöva den. De fick leta efter artefakterna, modet och verktygen för att spela och skapa musiken, säger Ametist Azordegan.

TT: Har du någon favoritperiod i den amerikanska hiphopen?

— Början av 00-talet. Det är typiskt att jag väljer en era där jag själv var runt 20 men det var roligt att gå ut när topplistorna dominerades av Neptunes och P Diddy. Då hittade hiphopmusiken till den kvinnliga publiken och blandade rolig dansmusik med rap.