Här är deltagarna i årets "Stjärnorna på slottet"

Skådespelaren och komikern Christine Meltzer checkar också in på Bäckaskog slott i sommar, för den nittonde versionen av SVT-programmet.

Även gitarristen Janne Schaffer och den före detta fotbollsspelaren Tomas Brolin gör dem sällskap. Det är andra året som en idrottare är med, efter att programmet förra året breddades med OS-medaljören Pernilla Wiberg, och kändiskocken Marcus Samuelsson.

I år är kocken Tareq Taylor gäst på slottet – där han har lagat mat åt deltagarna under sex tidigare säsonger, tills Frida Ronge tog över 2023. Nu ska han "slappna av och luta sig tillbaka". Men att berätta om sig själv tycker han känns läskigt.

— Det blir lite att man lägger sig själv på en tallrik och säger ”här är jag”. Jag har tack och lov pytsat ut lite om mig själv på olika ställen tidigare och har fått träna på det. Men det är en helt annan sak att ha en hel dag som är min och att berätta väldigt mycket om mig för människor som jag inte har träffat tidigare.

Skyler sig inte

Tareq Taylor kan inte nämna någon särskild händelse han ska lyfta, snarare tycker han att det handlar om att komprimera livet till en berättelse som "förhoppningsvis är intressant".

— Men den kompletta bilden av mig har kanske inte kommit fram tidigare.

Han tycker det känns viktigt att fortsätta hålla delar av sitt liv privata. Den före detta Hollywoodfrun Maria Montazami tänker dock "inte skyla sig alls".

— This is me, take it or leave it, säger hon – och lägger till att hon höll på att tappa hakan av förfrågan.

— "Stjärnorna på slottet" är ju ett sådant prestigeprogram. Jag är jätteglad att jag får vara med tillsammans med det här gänget – vilka människor!

"Drömmar i kras"

Montazami tänker tala om sitt liv i USA, alla drömmar som gick i kras, och hur det känns att inte ha någon pappa i sitt liv. I tidigare intervjuer har hon berättat om hur hon upptäckte att hennes man hade ett hemligt barn som senare blev en del av familjen.

— Jag vill inte att någon ska bli ledsen men jag måste få berätta min historia. Som tur är är slutet gott. Man måste ha "self pride" i det man gör, men jag är inte bara en Hollywoodfru med ett liv som leker.

Den nittonde säsongen av "Stjärnorna på slottet" visas som vanligt vid årsskiftet.