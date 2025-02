1. Arvingarna: "Ring baby ring"

099-908 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 01 (3,60 kronor per röst)

2. Arwin: "This dream of mine"

099-908 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 02 (3,60 kronor per röst)

3. Saga Ludvigsson: "Hate you so much"

099-908 03 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 03 (3,60 kronor per röst)

4. Victoria Silvstedt: "Love it!"

099-908 04 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 04 (3,60 kronor per röst)

5. Vilhelm Buchaus: "I'm yours"

099-908 05 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 05 (3,60 kronor per röst)

6. Scarlet: "Sweet n' psycho"

099-908 06 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 06 (3,60 kronor per röst)