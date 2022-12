Kvinnohatet i Bonde söker fru gör mig rasande – Nathalie förtjänar bättre

Flera bönder i årets "Bonde söker fru" har haft problemet att tjej efter tjej packar ihop och lämnar gården av fri vilja.

På Jon-Krista Jonssons gård har händelseförloppet varit något helt annat. Det har varit spirande romanser, kyssar, tårar och tuffa avsked ända från start, vilket gett upphov till starka känslor.

"Nathalie har redan sumpat sin chans"

Men bortom allt det har påhopp, kvinnohat och kritiska kommentarer om Nathalie, en av Jon-Kristas två kvarvarande tjejer, lurat i Bonde söker fru-vassen.

Folk är nämligen helt besatta av att påpeka att hon inte förtjänar att vara kvar i programmet, eftersom de dejtat tidigare. Varken Jon-Krista eller produktionen har kunnat lägga upp en enda bild i sina flöden under säsongen utan att kommentarerna om Nathalie har dykt upp.

"Nathalie har redan sumpat sin chans" hit, "Nathalie förtjänar inte en andra chans" dit.

Vad är problemet?

Nu känner inte vi till detaljerna i Jon-Krista och Nathalies kärlekshistoria. Men att hon inte förtjänar att dejta honom igen för att hon redan gjort det en gång – det är först och främst inte ens ett riktigt argument. Gnistan kanske är starkare nu, förutsättningarna i deras privatliv kanske är bättre nu, någon av dem kanske är mer redo nu.

Vad är problemet?

Och varför är det så oerhört väntat att alla kommentarer om Jon-Kristas eventuella felagerande är 'nowhere to be seen'? Det verkar bara vara Nathalies "fel" att hon är kvar på gården och aldrig Jon-Kristas – trots att det är han som väljer.

Det gamla hederliga kvinnohatet

Angrepp som dessa är ju inget nytt under solen utan går att hitta överallt i sociala medier. Små, små kommentarer med ont uppsåt, som tillsammans skapar ett negativt narrativ om personen i fråga.

Pernilla Wahlgren kan inte få välja tapetmönster i sitt egna hus utan att få höra att hon gjort fel val. Carina Bergfeldts följare rasar över upptäckten att hennes son inte bär vantar på en bild. Kylie Jenner förtjänar inte sina framgångar för att hon åkt räkmacka på sin systers sexvideo.

Det är högt och lågt, men de naggande pekpinnarna, de kommer man aldrig undan som kvinna i etern. Inte i Hollywood eller bland kändiseliten – och inte på Jon-Kristas gård i Bonde söker fru.