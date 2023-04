Deltagarnas chock under frukosten i Paradise Hotel 2023: "Bianca Ingrosso checkar in"

Under våren 2021 avbröts den 14:e säsongen av realityprogrammet "Paradise Hotel" efter misstankar om sexuella övergrepp. En förundersökning om våldtäkt och sexuellt ofredande inleddes, vilken sedan lades ner i april 2022.

Inställda säsongen av Paradise Hotel sänds på Pluto TV

Även den sista inspelade säsongen stoppades från att sändas, men efter att rättigheterna till programmet köptes upp av ett nytt bolag är Paradise Hotel nu tillbaka. Säsong 15 av Paradise Hotel hade nämligen premiär på Pluto TV den 20 mars 2023.

Men ett flertal av de medverkande har uttryckt sitt missnöje över att den tidigare skrotade säsongen nu får se dagens ljus. Här kan du läsa om vad deltagarna tycker om inställda säsong 15 av Paradise Hotel.

Dock är säsongen i skrivande stund rullande, och tittarna – de fullkomligt älskar den.

I förra veckans avsnitt var det ett speciellt tema som minst sagt passar vår nutid. Det var nämligen "Influencervecka". Någonting deltagarna fick upptäcka när de anlände till frukosten.

– Men vänta nu... det är ju influencervecka, det ser man ju på alla smoothies och ingefära-shots. Och kolla citaten på väggarna, "like for like"?, uttryckte deltagarna.

– Bianca Ingrosso kommer ju att checka in?, skämtade Olle Axeland.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: Stella Pictures

Men frågan är då – ska hon det?



Och nej, Bianca Ingrosso har tidigare uttryckt att hon inte skulle ställa upp i Paradise Hotel.

I en tidigare intervju med Tom Ljungqvist och Petter Egnefors i "Över bordet" berättade Bianca om vad det egentligen skulle krävas för att hon skulle vara med i Paradise Hotel. Och där spelar inte inte pengar in alls.

Bianca gästar Tom och Petter. Bildkälla: Youtube

– Skulle du ställa upp för 10 miljoner?, frågade Petter.

– Nej, svarade Bianca.

– Den är ju sjuuuuk. Inte ens som programledare, frågade Petter.

– Nej, svarade Bianca.

Men vad är det då som skulle få henne att åka till Mexiko och checka in på lyxhotellet? Ja, allt annat än pengar i alla fall.

– Om det inte filmades hade jag åkt imorgon. På direkten. Alltså ja ja ja, jag hade åkt utan tvekan, säger hon då.

– Eller om jag fick vara ljudtekniker och höra allt smask.