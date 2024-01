Betydelsen bakom Caroline af Ugglas ovanliga tatueringar: “På rumpan…”

Artisten Caroline af Ugglas är under början av 2024 aktuell i SVT:s succéprogram “Stjärnorna på slottet”, där hon får sällskap av Pernilla Wiberg, Mark Levengood, Marcus Samuelsson och Sanna Nielsen.

Caroline af Ugglas har en färgstark personlighet, och den uppmärksamme kan ha noterat att hon även har en hel del färgstarka tatueringar på kroppen. För Nyheter24 har artisten berättat om betydelsen bakom sina häftiga gaddar.

Finns det någon bakgrundshistoria bakom dina tatueringar?

– Alltid. Jag tror nog att man måste ha det på en tatuering. Du skulle ju ändå leva med dem resten av livet. Till och med när skinnet börjar hänga på den.

Caroline af Ugglas ena tatuering föreställer ett övergångsställe. Foto: Nyheter24

Den som är en av de mest iögonfallande är en tatuering på artistens underarm, föreställande “Herr Gårman” som snubblar.

– Det här handlar om att samhället sätter upp skyltar på vad man får göra och inte göra. Man snubblar och så reser man sig igen. Vem har sagt att jag behöver gå över gatan här när man kan gå där borta. Som en metafor. Du väljer själv, berättar Caroline af Ugglas.

På samma arm har artisten även en tatuering som hon beskriver som "Mannen i månen". Foto: Nyheter24

På samma arm har af Ugglas även ett vägmärke i svart bläck.

– You don't always have to choose the main road. Du kan också gå vid sidan om, man behöver inte bara flyta med. Det tycker jag är bra att påminna sig själv om och andra.

Caroline af Ugglas berättar om tatueringarna: "Clownnäsan är min bästa"

Även på den andra armen har Caroline af Ugglas en ordentlig samling gaddar, varav en föreställer en röd clownnäsa.

En kanin och en clownnäsa har fått flytta in på högarmen. Foto: Nyheter24

– Clownnäsan är mitt bästa. Alla har en näsa och vet du inte om den så kan du heller inte ta den av dig. Det här är ju väldigt viktigt så att man vågar vara sig själv. Och om man vågar vara sig själv och ta av sig sin clownnäsa, då åker andras av. Av bara farten.

På samma arm har hon bland annat namnen på sin familj och ett utropstecken, men även en tatuering föreställande en kanin.

– Det är min dotter och jag som har kanin-grejen. Jag har tourettes på “kanin”. Jag säger “kanin” hela tiden. Och min dotter säger “mjao”, så hon har en katt på armen.

– Och sen har jag lite andra på röven. Men jag skiter i att visa upp dem nu då, tillägger artisten.

