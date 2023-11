Hon är Danny Saucedos modellflickvän – paret väntar sitt första barn

Här är allt du vill veta om Danny Saucedo.

Danny Saucedo ålder – hur gammal är han?

Danny Saucedo är född den 25 februari 1986, och fyller 38 vintern 2024.

Danny Saucedo längd – hur lång är han?

Danny Saucedo är 174 centimeter lång.

Danny Saucedo föräldrar – vad har hans mamma och pappa för ursprung?

Danny Saucedos mamma heter Patricia Saucedo och kommer från Bolivia. Hans pappa heter Piotr Grzechowski och kommer från Polen.

Enligt Danny Saucedo kom föräldrarna kom inte överens, och pappan var inte närvarande under artistens uppväxt.

– Mamma har gett mig en grym grund, framförallt en trygghet som gjort mig till den trygga killen jag är idag, säger Danny Saucedo i dokumentären "Danny".

Här kan du läsa Danny Saucedos mammas om oror för sonen: "Helt tom i blicken".

Danny Saucedo familj – har han syskon?

Danny Saucedo har ett syskon, två år äldre brorsan Leandro Saucedo.

Patricia och Leandro Saucedo. Foto: Stella Pictures

Hur långt kom Danny Saucedo i Idol?

Danny Saucedo var med i Idol 2006, och kom då på sjätteplats.

Danny Saucedo låtar – vilka hits har han gjort?

Danny Saucedo har släppt tre låtar som toppat svenska singellistan och det är "Tokyo", "Play It for the Girls" och "Radio".

Hans debutalbum "Heart Beats" toppade även svenska albumlistan.

Är Danny Saucedo med i Melodifestivalen 2024?

Det är han! Här kan du läsa mer om Danny Saucedos deltagande i Melodifestivalen.

Hur många gånger har Danny Saucedo varit med i Melodifestivalen?

Det blir femte gången Danny Saucedo är med i "Mello".



Har Danny Saucedo flickvän?

Ja, det har han. Hon heter Anna Eriksson och du kan läsa mer om henne under nästa fråga.

Vem är Danny Saucedos flickvän Anna Eriksson?

Danny Saucedo är ihop med fem år yngre Anna Eriksson, som jobbar som modell. Hon har bland annat syns i kampanjer för Gina Tricot.

Anna Eriksson är född den 14 oktober 1995, och är elvar år yngre än sin kille.



Paret träffades genom gemensamma vänner och gick ut med sin relation offentligt i slutet av 2019. I en tidigare intervju med Aftonbladet har artisten berättat vad han föll för hos Anna.

– Hennes nyfikenhet.

Har Anna Eriksson och Danny Saucedo barn?

Danny Saucedo och Anna Eriksson väntar sitt första barn, något de gick ut med i augusti 2023.

Här kan du läsa mer om att Danny Saucedo ska bli pappa.



När tog det slut mellan Danny Saucedo och Molly Sandén?

Molly Sandén och Danny Saucedo blev ihop 2012. Paret var förlovade och skulle gifta sig, men bröt upp i mars 2019.

– Jag ville vara någon för honom innan jag visste vem jag ville vara för mig själv. Jag växte ur den person jag var i början av vårt förhållande, jag hade svårt att bli en fullständig person när jag levde så tätt inpå någon som hade känt mig så länge. Och jag kände mig inte längre som jag gjorde när vi blev tillsammans, sa Molly Sandén om uppbrottet i Dagens Nyheter 2019.

Här kan du läsa Molly Sandéns ärliga ord om uppbrottet med Danny Saucedo.

Danny Saucedo och Molly Sandén i augusti 2016. Foto: Stella Pictures

Har Danny Saucedo Instagram?

Du hittar honom på Instagram där han heter @dannysaucedo .