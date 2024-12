SVT:s succéprogram "Stjärnorna på slottet" har sänts sedan 2005 och det har spelats in på en flera olika platser i Sverige. Snart går den 19:e säsongen av stapeln och Nyheter24 har samlat allt du behöver veta inför den nya säsongen.

När har "Stjärnorna på slottet" premiär?

"Stjärnorna på slottet" har premiär på SVT den 28 december.

"Stjärnorna på slottet" deltagare – vilka är med i år?

Årets deltagare består av en salig blandning av tv-personligheter.

Först ut är Tareq Taylor som får äran att inleda programmet. Han har tidigare medverkat som kock i programmet. Utöver det är han känd för sin medverkan som kock i "Trädgårdstider", "Historieätarna" och "Här är ditt kylskåp".

Veckan därpå, den 4 januari, är det Maria Montazamis dag. Hon debuterade 2009 i "Svenska Hollywoodfruar" och har sedan dess blivit en omtyckt tv-profil.

Den 11 januari är det Janne Schaffer tur. Han är såväl kompositör som elgitiarrist och har arbetat med ikoner som Abba, Bob Marley, Ted Gärdestad samt Lasse Åberg och Klasse Möllbergs Electric Banana Band.

Sedan är det komikern Christine Meltzers dag den 18 januari. Hon har bland annat lett Melodifestivalen och ligger bakom humorprogrammen "Hey baberiba" och "Fredag hela veckan".

Sist ut är Tomas Brolin den 25 januari. Han är en fotbollsikon som tilldelats Guldbollen två gånger och var med och tog Sverige till brons i fotbolls-VM 1994.

Tomas Brolin under minnesturneringen för att hedra Klas Ingesson. Foto: Adam Ihse / TT

LÄS MER:

Maria Montazami om otroheten mot Kamran: "Det var i..."

Allt om Janne Schaffer: Ålder, låtar, uppväxt och bror

"Stjärnorna på slottet" slottet – var spelas programmet in?

Årets säsong spelades in under sommaren 2024 på Bäckaskog slott i Skåne. Den som har följt programmet kommer alltså känna igen slottet då programmet har spelat in flera tidigare säsonger där.

Lill-babs framför Bäckaskogs slott. Foto: DRAGO PRVULOVIC / TT

LÄS MER:

Allt om Christine Meltzer: Make, längd, barn och tv-program

Tomas Brolins lyxliv med frun: Miljonerna, huset och barnen

"Stjärnorna på slottet" kock – vem lagar maten?

I år är det kocken Frida Ronge som kommer att laga och servera maten till stjärnorna. Maträtterna är inspirerade av stjärnornas liv. Hon har även tävlat i "Kockarnas kamp" 2021, där hon slutade på en trejdeplats, och medverkar regelbundet i TV4:s "Nyhetsmorgon".

LÄS MER: Allt om Tareq Taylor – skilsmässan, dottern och den nya flickvännen

Får deltagarna i "Stjärnorna på slottet" betalt?

I många tv-produktioner får deltagarna en summa för sitt bidrag, så även i "Stjärnorna på slottet".

LÄS MER: Får kändisarna i "Stjärnorna på slottet" betalt? Här är SVT:s svar