Bryan Johnson chockar världen med sina före- och efter-bilder

Vem är Bryan Johnson?

Bryan Johnson är en amerikansk techmiljardär och entreprenör vars företag Blueprint sysslar med biohacking vilket man kan säga är ett sätt att ett manipulera av människans biologiska system. Målet med forskningen är att sänka den biologiska åldern till den grad att döden uteblir. Därav företagets slogan som är: ”Don’t die”.

Bryan Johnson förmögenhet – hur rik är han?

2007 startade Bryan Johnson betalningstjänsten Braintree, förvärvade Venmo fem år senare och sålde tidigt 2013 verksamheten till PayPal för närmare 800 miljoner dollar.

En stor del av sin förmögenhet lägger han nu på ett huvudsakligt ändamål – att aldrig dö. Sammanlagt spenderar han omkring 20 miljoner svenska kronor per år på experimenten som enligt honom själv stoppat hans ärftliga håravfall samt gett honom ett skelett av en 30-åring.

Föryngringsresan inledde han 2021.



Hans senaste behandling utfördes på en klinik i Bahamas där han gjorde injektioner med 300 miljoner stamceller från Sverige. Stamcellerna utvinns ur benmärg av Cellcolabs på deras huvudkontor vid Karolinska institutet i Solna, rapporterar Svenska dagbladet.

Han har även elchockat sin penis i ett försök att även föryngra den. Detta berättade han i en av sina Youtubevidoes.

Bryan Johnson ålder – hur gammal är han?

Bryan Johnson är i dag 47 år gammal.



Finns det en Bryan Johnson dokumentär på Netflix?

Ja. Bryan Johnson har nu kommit med en dokumentär på Netflix om målet att aldrig dö.



Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever

2025 släpper Netflix en dokumentärfilm om Bryan Johnson där tittaren får följa med på resan där han riskerar både sin hälsa och förmögenhet i jakten på att inte dö.

Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever. Bildkälla: Netflix

Dokumentären Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever hyllades snabbt på sociala medier efter att den släppts.



Bryan Johnson före- och efter-bilder

Många är nyfikna på Bryans före och efterbilder och vilken slags transformation han gjort.

Bryan Johnson är nu med i en dokumentär på Netflix. Bildkälla: Youtube

Och ja, en märkbar skillnad.... det ser man.