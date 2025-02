När Mark Levengood julen 2024 tog plats i den bekväma fåtöljen för att tända ljuset och presentera Kalle och hans vänner för det svenska folket på julafton så var det nog många som kände sig förvirrade när de fick veta att det var första gången Mark skulle vara julvärd.

Har Mark Levengood varit julvärd tidigare?

Med en karriär som spänner över decennier, och med en så stark koppling till SVT så måste väl Mark ha varit julvärd tidigare?

Men icke sa nicke. Det kallas för Mandela-effekten när hjärnan spelar oss ett spratt och minns sådant som helt enkelt inte har hänt. Att det heter just Mandela-effekten har att göra med att många trodde att Nelson Mandela dog redan på 1980-talet när det faktiskt inte var förrän 2013 som han somnade in.

Den medicinska tidskriften Medical News Today har forskat mer i den så kallade Mandela-effekten, och nämner även andra vanliga missförstånd så som att Darth Vader säger "No, I am your father" och inte "Luke, i am your father". Ett annat exempel är från skräckfilmen När lammen tystnar. Visst är vi bergsäkra på att Anthony Hopkins kusliga karaktär Hannibal Lecter säger "Hello, Clarice"? Det stämmer inte – han säger faktiskt "Good morning".

Mark Levengood var julvärd 2024. Bildkälla: Stella Pictures.

Mark Levengood sommarprat – så många gånger har han varit med

Som en av Sveriges mest kanske folkkära programledare så har Mark Levengood gjort flera av landets största tv-produktioner. Han har varit programledare för Melodifestivalen två gånger, och när kronprinsessan Victoria och prins Daniel gifte sig år 2010 så var Mark den som ledde sändningen i SVT. Utöver det så har han varit programledare för Victoriadagen vid flera tillfällen, varit med i Stjärnorna på Slottet och sommarpratat hela sju gånger, vilket SVT rapporterat.

När träffades Mark Levengood och Jonas Gardell?

Genom åren har Mark Levengood inte bara blivit omskriven för sin karriär, utan även för sitt privatliv. I 36 år var han tillsammans med författaren Jonas Gardell. Paret, som träffades på ett badhus i Gamla Stan 1986 ingick registerat partnerskap 1995 och gifte sig år 2011.

Mark Levengood och Jonas Gardell träffades på badhuset i Gamla Stan 1986. Här ser vi paret på Pride 1998. Bildkälla: Michael Brannäs/TT Bild Mark Levengood och Jonas Gardell. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Mark Levengood barn – vad heter dom?

Mark och Jonas fick under sitt förhållande två barn ihop – sonen Amos och dottern Olga.

I januari 2023 meddelade Mark och Jonas att de skulle gå skilda vägar, och i juni 2023 gick skilsmässan igenom. Paret hade tidigare bott tillsammans i en paradvåning på Södermalm i Stockholm, men i samband med skilsmässan så flyttade Mark till en våning i Gamla Stan invid det kungliga slottet.

Där har han införskaffat sig en fyrarummare om 150 kvadratmeter. Våningen, med anor tillbaka till 1600-talet, tar också upp ett eget våningsplan.

Gamla stan fotograferat från Skeppsholmsbron. Bildkälla: Stella Pictures.

Mark Levengood i Gamla stan. Bildkälla: Henrik Motgomery/TT Bild

Mark Levengood och miljardären – vad var det för arv?

Mark är minst sagt van att bo flott. För över 20 år sedan så hände något väldigt oväntat. Miljonären Henry Soludde testamenterade sitt coola 1960-tals hus till Mark Levengood, huset beläget i vackra och exklusiva Saltsjöbaden, sades då vara värt 20 miljoner kronor, rapporterade Expressen.

Mark Levengood förmögenhet – vad tjänar han?

Att Mark Levengood har det gott ställt råder det ingen tvekan om. Uppgifter från Alla Bolag som Nyheter24 har tagit del av visar att han är aktiv i fyra olika bolag. Hans egna bolag Hunk Aktiebolag, som varit aktivt sedan 1999, omsatte 3,2 miljoner kronor under 2024.

Enligt uppgifter från Skatteverket som Nyheter24 har tagit del av så hade Mark Levengood ett fint 2023 rent ekonomiskt. Han hade en förvärvsinkomst på 1 010 700 och ett överskott av kapital på 326 181 kronor. Det ger honom en månadslön på 84 225 kronor.

I fjol fick Levengood frågan av Expressen om hur mycket pengar han fick från SVT för att vara julvärd.

– Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag lägger mig inte alls i det. Jag vet att ju mindre jag lägger mig i i min ekonomi, desto bättre går det, sa han då.

Året dessförinnan såg inte heller så pjåkigt ut. Under 2022 så hade han en taxerad förvärvsinkomst på 735 700 kronor, och ett överskott av kapital på 948 657 kronor.