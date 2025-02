Amy Deasismont ålder – hur gammal är hon?

Amy Deasismont föddes den 15 april 1992 och fyller 33 år våren 2025.



Heter hon Amy Deasismont eller Amy Diamond?

År 2005 slog Amy Deasismont igenom, 12 år gammal, med artistnamnet Amy Diamond. Hon höll sig på topplistorna i fyra månader med låten "What's in It for Me" och blev en stor hit i Skandinavien.

I dag har hon lagt musikkarriären bakom sig och satsar istället fullt ut på filmbranschen och skådespeleriet.

Hon har bland annat skrivit och spelat huvudrollen i serien "Thunder in my heart". I ett av avsnitten hade hon även sin regidebut.

I dag försöker hon slå sig fri från gamla artistnamnet och bara vara Amy Deasismont. Men det händer fortfarande att främlingar kallar henne för Amy Diamond.

– Ibland vet jag inte vad jag ska svara på när folk frågar om det är jag som är den, för att jag kallar inte mig själv det längre och det var väldigt längesen jag gjorde det, sa hon i en intervju med Aftonbladet.

Har Amy Deasismont pojkvän?

Amy Deasismont var länge tillsammans med skådespelaren Charlie Gustafsson. Paret var ihop i sju år men år 2022 bekräftade deras gemensamma manager Agneta Thulin för Aftonbladet Klick att de inte längre var ett par.

Men i februari 2025 lade Amy Deasismont ut en bild på när hon kysser en man med texten: ”Älskar dig, älskar dig, älskar dig”.

Enligt Hänt ska mannen på bilden vara Markus Linhardt.

Amy Deasismont familj – hur många syskon har hon?

Amy Deasismonts mamma heter Chrisbeth kommer från Sverige, hennes pappa heter Lee kommer från England, enligt Modette.

Totalt har Amy fem syskon och hon är är näst äldst i syskonskaran, skriver Modette.

Vilken sjukdom har Amy Deasismont?

Amy Deasismont har sjukdomen alopecia areata, vilket innebär fläckvis håravfall. Det är en vanlig sjukdom som drabbar folk i alla åldrar.

På sin Instagram har Amy varit öppen med sjukdomen och sina känslor kring den.

”1. Håret kommer tillbaka efter runt 4 mån (i mitt fall - det är väldigt individuellt) - håll ut! 2. Alopecia är jävligt irriterande och stressande. Speciellt i början. Vad jag grät i början”, skriver hon på sin Instagram.

Tv-serier och filmer med Amy Deasismont

Amy Deasismont har varit med i en rad olika filmer och tv-serier. Nedan är ett urval av dessa:

Strul

Min lilla syster

Nelly Rapp - Monsteragent

Knutby

Lust

Thunder in my heart

LasseMajas Dektektivbyrå

Amy Deasismont längd – hur lång är hon?

Enligt Imdb är Amy Deasismont 157 centimeter lång.

Har Amy Deasismont Instagram?

Ja, på Instagram heter hon @amydeasismont.

Hur såg Amy Deasismont ut som ung?

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Foto: Jarl Fr. Erichsen/TT

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Vilka låtar har Amy Deasismont gjort?

Amy Deasismont har gjort en rad olika låtar. Nedan är ett urval av dessa:

Thank you

What's in it for me?

Shooting star

Up

Stay my baby

It's my life

Är Amy Deasismont med i TV4:s serie Knutby?

Ja, Amy Deasismont medverkar i TV4:s succéserie Knutby. Den andra säsongen har premiär den 18 februari 2025 på TV4 Play, och har följande handling, enligt TV4 själva:

"I säsong två följer vi Eva Skoog, församlingens Kristi brud, i en ny fas av sektens turbulenta historia. Bakom fasaden av glittrande gemenskap pågår en värld av brutalt förtryck. När lojaliteten inom församlingen börjar svikta och utomstående närmar sig, hotar mörka hemligheter att avslöjas."

Tillsammans med Amy Deasismont hittar vi skådespelare som Alexander Jubell, Aliette Opheim, och Malin Persson.

