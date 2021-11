Bianca Ingrossos första ord om killarna i Bachelorette 2021

Det var under onsdagskvällen som Klara Elvgren sände live på sin Instagram. Klara har under veckan varit i lite blåsväder efter sitt besök på en godisfabrik, vilket hon även nämnde under sin live.

– Enda gången man hamnar i blåsväder, ja då är det för att man besöker en godisfabrik och pillar på lite godis, skrattade Klara.

Efter en liten stund valde hon att bjuda in Bianca Ingrosso som snabbt svarade med att hoppa in och dra igång lite välbehövligt skvaller om den hetaste potatisen just nu – Bachelorette.

Killarna i årets Bachelorette. Bildkälla: C more

Bianca hade nämligen lite synpunkter på årets killar, som de senaste veckorna blivit väldigt omdiskuterade.



– Alltså vad ska man säga. Dom är för medvetna om kamerorna. Och det känns som att det är killar som sökt till Paradise Hotel men nu hamnat här. Det är ju därifrån de plockat dem, sa Bianca.

– Tror du hon blir tillsammans med någon? frågade Klara.

– Alltså det enda jag vet är att hon är kär, men jag vet faktiskt vem hon väljer,

– Jag tror att det blir hon och han blonda, Jesper? Jag känner det på mig, säger Klara.

Klara Elvgren: "Rädd för att ställa upp"

Men sedan ställer Bianca en fråga som fick många att reagera.

Klara hade ej gått av för hackor som årets Bachelorette. Bildkälla: tanbyklara/Instagram

– Men Klara du blev väl tillfrågad att vara Bachelorette?



– Jo. Och jag hade ju gjort det där bra alltså, svarar Klara.

– Haha just att jag fick rådfråga dig om hur jag skulle göra. Kommer du ihåg det? Men jag tror inte att jag hade varit bekväm med att sitta och försöka bli kär med en kamera i ansiktet, säger Klara.

– Jo, det hade du. Det är konstigt i början men man vänjer sig, man lär känna kamerateamet sen är det superenkelt, säger Bianca.