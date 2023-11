Morgonens nyheter 19 november

25-årig man frias från våldtäkt – kan ha agerat i sömnen

En man i 25-års ålder frias från våldtäkt då det inte går att utesluta att han agerade i sömnen, rapporterar Dagens Juridik. En medicinsk expert menar att mannen lider av sexsomni som är en form av sömnstörning där man gör sexuella handlingar i sömnen.

Taylor Swift ställer in konsert – efter dödsfall i publiken

Taylor Swift ställer in sin planerade konsert i Rio de Janeiro på lördagskvällen på grund av den extrema värmen. Under fredagens konsert kollapsade och avled en 23-årig kvinna på grund av värmen. Under konserten var det hela 59,3 grader varmt i Rio de Janeiro.

Therése Lindgren slutar med Youtube: "Nytt kapitel"

Efter tio år lägger Therése Lindgren ned sin Youtube-kanal och ska i stället ägna sig åt att hjälpa djur på heltid.

