Tekniskt strul hos Spotify – hundratals användare drabbade

Under tisdagen upplevde flera användare att de hade problem med Spotify. Det ska ha strulat både i appen och på hemsidan, vilket flera medier rapporterat om däribland The Sun.

Tusentals användare anmälde problem med Spotify

Under tisdagseftermiddagen fick Downdetector in tusentals anmälningar om problem hos just Spotify.

Downdetector är en webbplats där personer kan rapportera in tekniska problem de har med en app eller webbplats och i realtid följa hur många andra som upplever det, och samtidigt få information och statusuppdateringar om olika hemsidor och teknikproblem.

Problemet ska ha drabbat användare världen över och i sociala medier är det många som driver om händelsen.

Användarna rasar på Spotify

Under dagen har Spotify publicerat flera inlägg på X, tidigare Twitter, och i kommentarsfälten är folk upprörda över att appen inte fungerar och flera verkar ha problem med att de inte fått sin dagliga musikmix spellista av Spotify.

"Om ni inte är igång och fungerar tills dess att jag ska gå till en lektion har vi ett problem", skriver en användare på X.

"Dagliga spellistan uppdatering? Var?".

"Dagliga spellistan? chart".

"Dagliga spellsitan var?".

"Spotify ligger nere!!!!!!!!".

Även på Instagramkontot @Pubity diskuteras det tekniska strulet och folk berättar huruvida appen fungerar för dem eller inte.

Nyheter24 söker Spotify för en kommentar.

