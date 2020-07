Polis i USA avslöjade – försökte radera fakta om polisbrutalitet

Sedan mordet på George Floyd i USA har världen öppnat ögonen för den polisbrutalitet som pågår i USA och resten av världen.

Redigerade text om polisbrutalitet

En internet-bot som spårar redigeringar av Wikipedia-artiklar avslöjade under onsdagen en IP-adress som redigerade en av texterna. IP-adressen visade sig senare tillhöra 1 Police Plaza – det vill säga huvudkvarteret för polisen i New York.

Texten som redigerades var opassande nog en artikel om polisbrutalitet. I originaltexten stod det skrivet att:

"NYPD har en omfattande historia av polisbrutalitet, missförstånd och korruption samt diskriminering på grund av ras, religion och sexualitet".

"NYPD har en kultur av vedergällning mot visselblåsare. I ett framträdande fall, 2009, bortfördes NYPD-officer Adrian Schoolcraft av sina kollegor och sattes ofrivilligt på ett psykiatriskt sjukhus efter att han lade fram bevis för manipulation av brottsstatistik och avsiktliga orättvisa arresteringar".

Framställa i bättre ljus

Flera stycken av texten redigerades för att framställa polisdepartementet i bättre ljus. Bland annat ändrades den första ovannämnda delen till:

"NYPD har en omfattande historia för att minska brottsligheten i den mest mångsidiga staden i landet".

En annan del löd:

"/.../Alla ansträngningar som officerarna tog under denna tid förhindrades under protester bland polisen involverade George Floyds död i Minneapolis. NYPD: s brottsbekämpande enhet upplöstes i juli 2020 mitt under protester. Även om samhället kräver att man avskaffar och avskaffar NYPD fortsätter medlemmarna att skydda staden".

Ändrade snabbt till originaltexten

Flertalet referenser till polisövervåld raderades och istället hyllades metoderna som polisen tidigare blivit kritiserade för. Men redaktörer på Wikipedia ändrade snabbt tillbaka till originaltexten.

Tusentals personer på internet förlöjligade NYPD för det indiskreta försöket att förbättra polisens offentliga bild, rapporterar Indy100.