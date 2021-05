Sommarvärmen som vi alla längtat så efter gjorde en kortvisit till Sverige. Trots detta skiftades faktiskt årstiden och vi har officiellt lämnat våren bakom oss, i nästan hela landet.

– Tittar vi framåt här så är det ganska ostadigt väder att vänta under veckan, under morgondagen framförallt, och i söder har vi en del regn, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI, till Nyheter24.

I stora delar av landet kan vi nå upp till 20 grader under nästa vecka. Foto: Hasse Holmberg/Scanpix/TT

Kan nå 20 grader nästa vecka

Regnområdet rör sig norrut, men snurrar runt en del över hela landet, och stannar kvar längre än många kanske önskat. Efter måndagen blir det dock något stadigare i norr, där vågar sig till och med solen fram.

– Det är en osäker prognos, men det ser absolut ut som om vi har lite mildare luft som rör sig in här fram till helgen. Sen är det lite mildare in under i alla fall början på nästa vecka, fortsätter Hallberg.

Då kan vi också närma oss mellan 15 och 20 grader i hela landet. De högsta temperaturerna ser ut att hamna i söder, i östra Svealand och östra Götaland.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt/TT

Sommaren är officiellt här

För att sommaren officiellt ska vara här ska det vara en dygnsmedeltemperatur över tio grader fem dagar i rad.



– Sommaren har kommit i större delen av södra landet. Östra Svealand och större delen av Götaland har den kommit till, även i den allra sydligaste delen av Värmland, säger Moa Hallberg.

När sommaren har kommit stannar den alltså kvar, trots att temperaturerna sjunker. Så oavsett väder kan vi glädja oss åt den nya årstidens premiär!