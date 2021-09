Mikael Nordfors, 62, har varit känd som "analdoktorn" i över 15 år. Sedan början av 2000-talet har han fått ett flertal varningar av ansvarsnämnden för sina kontroversiella behandlingsmetoder, rapporterar Aftonbladet.

Nyheter24 har tidigare skrivit om läkaren som även varit en ledargestalt för coronakonspiratoriska sammanhang.

Fått kritik i hela norden

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, bedömer att Nordfors varit ”grovt oskicklig i sin yrkesutövning som läkare och visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket”.



Han har varit verksam runt om i norden. En patient i Sverige som sökte vård för smärta i foten fick analmassage mot sin vilja. En annan patient som besökt Nordfors tvingades även söka hjälp för sprickor i analöppningen efter behandlingen.

När han flyttade till Norge fick han även där kritik från nämndens norska motsvarighet efter att flera patienter anmält honom.

Nordfors stoppades från att utöva läkaryrket 2015 i Danmark efter att det hade beslutats att hans yrkesutövning var en ”överhängande fara för sina patienter”.

Hävdar att behandlingsmetoden har "positiva effekter"

Nordfors hävdar själv att de behandlingsmetoder han använder är vetenskapligt förankrade och har "positiva effekter".

När han återvände till Sverige 2018 granskades han igen efter att en patient utsatts för en ozonbehandling av blodet. Ivo granskade då elva journaler över patienter som hade genomgått behandlingen med ozon genom olika kroppsöppningar, bland annat anus.

Inspektionen kom då fram till att Nordfors läkarlegitimation borde dras in. 2019 skickades ansökan in till HSAN och sedan dess har Ivo kompletterat med ytterligare skäl till varför Nordfors legitimation borde dras in.

Nu har begäran gått igenom och "Analdoktorns" läkarlegitimation är indraget, enligt Aftonbladet.