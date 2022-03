USA-börsen fortsätter klättra

Tekniktunga Nasdaqs kompositindex stannade på plus 2,1 procent, och Dow Jones industriindex på plus 0,8 procent. Börsens breda index S&P 500 avslutade på plus 1,2 procent.

Bland vinnarna fanns chiptillverkaren Nvidia som steg 6,8 procent, läkemedelsbolaget Moderna som steg 6,3 procent och teknikföretaget HP som ökade 7,5 procent. Sämre gick det för logistikföretaget Fedex som tappade 4,0 procent och hamnade i botten.

Teknikjätten Apple steg 2,1 procent, elbilstillverkaren Tesla ökade 3,9 procent och Googles moderbolag Alphabet slutade på plus 1,7 procent.

S&P 500 har stigit 6,2 procent under handelsveckan, trots besked från amerikanska centralbanken (Fed) om att höja styrräntan med 0,25 procentenheter. Veckans uppgång innebär att S&P 500 ligger 2,6 procent högre än för en månad sedan, det vill säga före invasionen av Ukraina. Sedan årsskiftet har indexet dock backat 6,4 procent.