Svenska företag på smärtgränsen

Fakta: Många företagare i pensionsåldern 60 procent av företagen uppger att de har en oförändrad eller minskad omsättning jämfört med föregående kvartal. 40 procent uppger att de har en ökad omsättning och 27 procent uppger att de har en minskad omsättning under det andra kvartalet. 57 procent uppger att de har problem att hitta utbildad arbetskraft. 23 procent planerar att anställa. 42 procent är fortsatt drabbade av materialbrist. 42 procent av leverantörerna uppger att de automatiserat produktionen till 50 procent eller mer, medan 25 procent uppger att de har automatiserat sin produktion de senaste tre åren. 76 procent upplever att landet är på väg in i eller är mitt inne i en lågkonjunktur. 40 procent av Sveriges företagare är i pensionsåldern. 58 procent av underleverantörerna uppger att de vill göra en ägarförändring inom tre år. Av dessa planerar 41 procent någon form av överlåtelse. För att få in kapital för satsningar företagen behöver tar 37 procent av dem banklån. 19 procent lånar av sina ägare, medan 7 procent tvingas göra uppsägningar. 77 procent planerar för en förändring inom det närmaste decenniet. Av dessa planerar 20 procent för en försäljning, 33 procent för ett generationsskifte, medan 4 procent planerar för nedläggning. Källa: Underleverantörsbarometern av Sinf, före detta Sveriges industriförening. Enkäten genomfördes under 18-28 juni 2023.

Svenska underleverantörer är illa tilltygade efter räntesmockor och höga inköpspriser under årets tredje kvartal. Det visar underleverantörsbarometern från Sinf, före detta Svensk industriförening, som utgår från en enkät som genomfördes bland företagen under sommaren.

Av företagen uppger en majoritet av bolagen, 60 procent, att de ser en oförändrad eller minskad försäljning under årets tredje (innevarande) kvartal, jämfört med föregående kvartal.

— Det är oroande, säger Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström, till TT.

Dyr omställning

Dessutom signalerar 57 procent av företagen att de har svårt att hitta utbildad arbetskraft. Samtidigt uppger drygt 40 procent av dem att de automatiserat produktionen till 50 procent eller mer, medan 45 procent svarar att de är intresserade av att använda sig av artificiell intelligens, AI, exempelvis för att kameraövervaka produktionen, eller för textbearbetning i instruktionsböcker och i marknadsföring.

TT: Blir AI en del av lösningen på personalbristen?

— Automatiseringen har en jättepotential - men förenat med enorma kostnader, säger Sanna Arnfjorden Wadström.

Ett företag som exempelvis levererar formsprutare (som framställer plastdetaljer) kanske har råd att göra ett maskininköp som motsvarar fem procent av behovet per år, framhåller hon.

Flyttar hem produktion

Större delen av underleverantörerna, 76 procent, upplever att Sverige antingen är på väg in i, eller just nu är mitt inne i en lågkonjunktur. I detta kompakta mörker letar sig dock ljussprickor in, enligt Sanna Arnfjorden Wadström.

— Ljusningen är den goda viljan, att vara en del av den stora teknikomställningen och att kunna flytta hem produktionen, och tillägger att det redan sker.

— Många företag, till exempel verktygsmakarbranschen, tar emot order som tidigare legat i Kina, i Sverige.