Hela listan: Billigaste och dyraste liftkortet för sportlovet – spara 3 918 kronor

Under vinterhalvåret är det många svenskar som tar sig till de skandinaviska skidorterna. Vi flockas runt gulaschsoppan på afterskiresturangen likt scouter runt en lägereld. Men för att komma iväg på resan måste ekonomin klara skidorternas prissättning under högsäsong. Nyheter24 har därför sammanställt Visit Fjällens undersökning om skidorternas priser under 2023 och 2024.

Privatekonomens tips: "Hinkmodellen" skyddar dig 2024



Så mycket kostar liftkort för en barnfamilj

Med i undersökningen finns svenskarnas populäraste destinationer. Billigast på listan är Lofsdalen och dyrast är Åre.

Enligt Visit Fjällen kan det för en barnfamilj skilja sig 3 918 kronor i pris mellan Åre och Lofsdalen under en högsäsongsvecka. Om familjen köper sexdagarskort I Åre kostar det 11 108 kronor, medan sex dagar i Lofsdalen kostar 7 190 för hela familjen. Kostnaden per person landar då på 3 086 kronor i Åre, och 1 995 kronor i Lofsdalen.

En skidbacke i Åre. Foto: Erik Nylander/TT

De billigaste skidorterna under högsäsong:

1. Lofsdalen. En vecka under högsäsong kostar 1 995 kronor per person (465 kronor per dag).

2. Branäs. En vecka under högsäsong kostar 2 295 kronor per person (510 kronor per dag).

3. Kläppen. En vecka under högsäsong kostar 2 410 kronor per person (525 kronor per dag).

De dyraste skidorterna under högsäsong:

1. Åre. En vecka under högsäsong kostar 3 086 kronor per person (643 kronor per dag).

2. Vemdalen. En vecka under högsäsong kostar 2 698 kronor per person (561 kronor per dag).

3. Sälen. En vecka under högsäsong kostar 2 698 kronor per person (561 kronor per dag).

