Google stäms på 77 miljarder

Techjätten Google stäms på hisnande 77 miljarder kronor. Det är jämförelsesajten Pricerunner som står bakom skadeståndskravet.

Pricerunner stämmer Google på 77 miljarder kronor. Det högsta skadeståndskravet hittills i Sverige. Orsaken är att sökjätten olagligt under tiotals år har snott kunder från prisjämförelsesajten. På måndag inleds rättegången i Patent- och marknadsdomstolen.

EU: Google har brutit mot konkurrenslagen

Skuldfrågan är redan avgjord. EU:s domstol har slagit fast att Google brutit mot konkurrenslagen genom att utnyttja sin dominerande ställning. Nu är det upp till enskilda bolag att driva skadeståndsmål mot Google.

När man gör en sökning på en viss vara dyker betalda köpannonser via Google upp överst på sajten. På så vis tappar prisjämförelseföretag som Pricerunner, som sedan några år tillbaka ägs av betalbolaget Klarna, trafik på sin sajt och därmed intäkter.

Redan för tre år sedan talade Pricerunner om ett stämningsbelopp på 22 miljarder kronor. Det avsåg fram till 2017. Nu har det vuxit ytterligare till enorma 77 miljarder. Enligt bolaget har något så högt belopp aldrig yrkats i en svensk domstol tidigare.

— Överträdelsen har fortgått så det har ökat i omfattning, och sen är det en ränteeffekt, säger Nicklas Storåkers, tidigare storägare i Pricerunner och har på så viss tillsammans med övriga aktieägare stort intresse i skadeståndets storlek.

Foto: Paul Sakuma/AP/TT

Google har en gigantisk marknad

Det handlar om en gigantisk marknad som Google genom sin närmast totala dominans som sökmotor på internet kontrollerar det mesta av. Därav de stora skadeståndsbeloppen.

— Vi har haft experter som räknat på det här, säger Storåkers.

Skadeståndet tar sikte på uteblivna vinster i Storbritannien, Danmark och Sverige. Andra prisjämförelsesajter i Europa driver liknande skadeståndsprocesser mot Google.

— Jag tror vi är först ut, så vitt jag vet, säger han.