Så nyttjar du Skatteverkets avdrag – kan spara dig 50 000

Sedan årsskiftet 2023/2024 har Skatteverket stoppat så kallade smarta batterier från att vara berättigade skattereduktion för grön teknik.

Med smarta batterier menas kort och gott batterier som har andra funktioner än att endast lagra hushållsel, till exempel genom laddstolpar och annat.

Skatteverket backar i frågan om batterier

I juli kom dock det beslutet att ändras då myndigheten backade gällande skatteavdraget. Numera är det istället fullt möjligt att söka skattereduktion för smarta batterier för grön energi. Detta kom efter två avgöranden i Skatterättsnämnden.

På sin hemsida redogör myndigheten för det nya ställningstagandet man tagit i frågan.

”Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande om system för lagring, efter att Skatterättsnämnden fattat beslut i frågan. Vi bedömer att batterier som helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el ger rätt till skattereduktion, även om batteriet delvis används för stödtjänster eller elprisarbitrage.”, skriver Skatteverket.

Framöver kommer du istället kunna använda grön lagrad el i batterier till andra funktioner, såsom att koppla in laddstolpe eller andra stödtjänster.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Så fungerar skattereduktionen för grön teknik

Om du har eller kommer att installera grön teknik är det numera alltså fullt möjligt att få reduktion för både arbets- och materialkonstnader. Det gäller då installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast den 1 januari 2021.

Om du får skattereduktion kan summan som högst landa på 50 000 kronor per person och år. Det som avgör om du är berättigad avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du betalat in under året och vilka andra eventuella avdrag du gjort i deklarationen.

I en intervju med SVT berättar Anna Werner, vd för Svensk Solenergi, att tusentals har sökt skattereduktion i år.

– Det här gäller ju tiotusentals villaägare som vill installera stationärt hemmabatteri och redan i år är det 6 000 som har använt det gröna avdraget till och med maj.

Skatteverket: Då har du rätt till skattereduktion

Hur söker man då skattereduktion för grön teknik?

Skatteverket redogör i ett avsnitt på sin hemsida att det är företaget du anlitat för installation som är den part som ansöker om utbetalning när arbetet väl är slutfört och betalat.

För att detta ska kunna vara möjligt krävs det att dels att installationen genomförts, betalningen är utförd och att du lämnat korreket uppgifter till det anlitade företaget vad gäller både dig och din fastighet.

Om du är osäker på om och hur mycket du eventuellt kan ha rätt till i skattereduktion för grön teknik kan du använda dig av Skatteverkets räknesnurra. Använd då tjänsten ”Räkna ut din skatt” för en preliminär beräkning.

