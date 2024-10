Stor förändring för alla pensionärer den 1 januari

Under sommaren 2024 föreslog regeringen att göra tjänstepensionen mer flexibel och lyfte möjligheten för att kunna ändra reglerna kring utbetalningen.

I ett pressmeddelande lät de den 13 juni redogöra för hur man ville förändra pensionsdelen.

”Det ska bli möjligt att under de första fem utbetalningsåren av tjänstepensionen pausa utbetalningar och att förlänga utbetalningstiden. Det kom pensionsgruppen, där samtliga riksdagspartier ingår, överens om i oktober 2023. Nu har regeringen beslutat om en proposition om detta”, skrev de då inför att ett godkännande med tiden skulle tillkännages.

Och nu har det klubbats. Från och med den 1 januari 2025 kommer det bli lättare att både pausa och förlänga utbetalningar av tjänstepensionen.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Riksdagen sa ja – nu ändras tjänstepensionen

Den 23 oktober lät riksdagen meddela att förändringarna fastslagits och i beslutet redogjorde man för att man sagt ja till förslaget för att göra en del av pensionssystemet mer flexibelt.

”Riksdagen sa ja till förslaget om att det ska bli möjligt att göra uppehåll i påbörjad utbetalning av tjänstepension under de första fem åren. Det ska även bli möjligt att förlänga utbetalningstiden under de första utbetalningsåren. Det medför att den så kallade femårsregeln blir mer flexibel. Femårsregeln innebär bland annat att tjänstepension från en pensionsförsäkring eller ett pensionssparkonto inte får betalas ut under en kortare tid än fem år.”, skrev de i ett pressmeddelande.

Men hur kommer detta att påverka pensionärer som har tjänstepension rent praktiskt? Enligt pensionsekonomen Dan Adolphson Björck är det flera delar som kommer att vara viktiga att känna till och ha i åtanke.

– I praktiken blir det skillnader mellan olika tjänstepensioner. Vissa tjänstepensioner omfattas från 2025, andra först 2026 eller senare. Reglerna kommer sannolikt att variera när det gäller att välja en annan uttagstid. Det kan finnas krav om att behålla tidigare val men i vissa fall kommer man kunna välja längre uttagstid, säger han till Nyheter24.

Dan Adolphson Björck arbetar som pensionsekonom på minPension. Foto: Pressbild minPension/Urban Jörén

Flexiblare tjänstepension – så kommer det fungera

Adolphson Björck menar att möjligheten att pausa utbetalningar kommer resultera i att du får högre månadsutbetalningar när du väl börjar ta ut pensionen igen.

– Utbetalning av allmän pension går alltid att pausa medan villkoren för tjänstepensionen kommer skilja sig åt. Tjänstepension som utbetalats i mer än fem år går inte att pausa, redogör han.

Förändringen har på många håll efterfrågats. Och enligt Dan Adolphson Björck finns det dem som kommer vilja minska pensionsuttaget för att inte riskera att hamna på "fel sida om den statliga inkomstskatten".

– När man går ner i arbetstid är det vanligt att man börjar lyfta någon del av sin pension. Med flera inkomster som dras enligt olika skattetabeller är det svårt att överblicka hur mycket pengar man har idag, om några år och livet ut. Här finns det en del som nog kommer vilja minska sitt pensionsuttag om de kommer på att de jobbar mer än vad de hade tänkt sig, säger han och utvecklar sedan vidare:

– Det förekommer också att pensionärer vill återgå till arbete men om man inte kan göra uppehåll för sin pensionsutbetalning har vissa tyckt att det är olönsamt om man hamnar på fel sida om statlig inkomstskatt.

De gynnas av nya pensionsreglerna

Han menar att det finns tydliga vinnare i och med beslutet att möjliggöra flexiblare uttag och att kunna pausa tjänstepensionen.

– Generellt gynnas jobbonärerna, de som kombinerar arbete med pension, eftersom de får en större flexibilitet. Samtidigt är det relativt få som pausar uttag av allmän pension och det bör leda till motsvarande mönster även för tjänstepensionen. De med höga tjänstepensioner berörs i större utsträckning än andra.

Då det är många som får en sänkt inkomst när de väl pensionerar sig så är det också färre som betalar statlig inkomstskatt. Han redogör för att det under 2022 var ungefär var sjätte person i yrkesverksam ålder som kom över "brytgränsen" för statlig inkomstskatt. Bland de över 65 år var det blott var tjugonde person.

Vad tycker du om beslutet?

– Ett hinder för äldre arbetskraft undanröjs. Det är en mycket välkommen förändring för de som berörs. Sammantaget blir det enklare att jobba högre upp i åren på egna villkor. Men man ska inte överdriva betydelsen. Det är främst villkoren på arbetsmarknaden och den egna kraften, lusten och orken som styr hur länge vi arbetar, betonar pensionsekonomen Dan Adolphson Björck avslutningsvis.

