Myndigheten varnar: Klicka inte här – det är ett bedrägeri

Återigen utfärdar en svensk myndighet en varning till allmänheten gällande risken att råka i klorna på bedragare och bli svindlad på pengar.

Den här gången är det Finansinspektionen som varnar för investeringsbedrägerier, som blivit allt vanligare och resulterar i enorma brottsvinster för bedragarna.

Bara under 2023 skrevs bedragarnas brottsvinster via just investeringsbedrägerier till hisnande 2,3 miljarder kronor, vilket gjorde det till det bedrägeri där bedragarna tjänade allra mest pengar.



Brottsvinster för bedrägerier 2023 2023 ökade brottsvinsterna för bedrägerier med hela 22 procent jämfört med året innan. De totala brottsvinsterna landade på 7,5 miljarder kronor. Enligt polisen återinvesteras vinsterna i nya brottsupplägg så som narkotika och vapen. Brottsvinster 2023 baserat på bedrägerityp: Investeringsbedrägeri: 2,3 miljarder kronor.

Telefonbedrägeri: 708 miljoner kronor.

Romansbedrägeri: 470 miljoner kronor.

Kortbedrägeri utan fysiskt kort: 344 miljoner kronor.

Bedrägeri där en person utger sig för att vara ett bolag eller myndighet: 329 miljoner kronor. Källa: Polisen

Bedrägerivarningen: Så luras du i sociala medier

Den 9 december gick Finansinspektionen ut på sin hemsida och skrev om en riktad informationsinsats man nu bedriver för att varna och upplysa allmänheten om de risker som kan finnas på internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet.



”Tusentals privatpersoner blir varje år lurade att investera i något som senare visar sig vara en bluff. Det kan till exempel handla om falska företag som lockar med investeringar i lönsamma placeringar, som egentligen saknar värde eller inte finns. Just nu lockar bedragarna ofta med olika typer av kryptotillgångar. I år är antalet varningar för bluff-företag redan uppe i 1 000 fler jämfört med hela förra året”, skriver de på den egna hemsidan.

De lyfter även fram att de personer som nås av investeringsbedrägerier gör det via bedragarnas annonser och kontakter i olika sociala medie-flöden, till exempel i Instagram, Tiktok och Facebook. Det resulterar sedan i att de snabbt kan tjäna stora pengar.

– För många handlar det om stora summor pengar vilket kan innebära allvarliga problem för den enskilde. Men det innebär också allvarliga konsekvenser för samhället i stort då vi vet att bedrägeripengarna finansierar den kriminella världen, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, i ett pressmeddelande och tillägger:



– Vi vill sätta ljus på frågan genom att påminna om att det inte finns några 'säkra investeringar' eller 'unika möjligheter'. Du ska alltid vara skeptisk när det gäller investeringserbjudanden på sociala medier.

Exempelbilder på hur annonserna kan se ut, enligt Finansinspektionen. Foto: Skärmavbild finansinspektionen.se

"Bedragarna jobbar aktivt"

Den 9 december gästade dessutom Langemark Nyhetsmorgon i TV4 där hon delade med sig av hur det ofta ter sig när bedragaren sätter klorna i privatpersoner via sociala medier.

Enligt Lagemark är det nämligen vanligt att man själv klickar sig in på en hemsida via en annons och därefter blir kontaktad av en "rådgivare" via det så kallade företaget. Väl i den kontakten inleds den sociala manipulationen där du ombeds investera för att tjäna snabba och stora pengar.

– Bedragarna jobbar aktivt med att identifiera nya grupper. Det vi traditionellt har sett är män som kanske är lite äldre och kanske har lite mer kapital att gå in med.



Det är nu dessa bluff-annonser myndigheten varnar för så att du ska veta vad du riskerar att hamna i om du klickar dig vidare via en länk som lovar dig avkastning och snabba pengar.

Finansinspektionens fem tips för att inte bli lurad i ett investeringsbedrägeri:

Det finns inga snabba, säkra investeringar Var skeptisk Investera enbart hos kända företag Var försiktig med ditt BankID Se till att företaget har tillstånd från Finansinspektionen

