Sänkt elräkning med 450 kronor – knepet alla kan göra

I en intervju med SVT Nyheter går Jessica Stridh, energirådgivare på Energicentrum i Jönköping, igenom flera knep du kan ta till för att sänka din elräkning.

Hon ger bland annat ett tips till svenska hushåll som rör inomhustemperaturen:

– Här kan man se att det är över 22 grader varmt, och om jag kan sänka värmen med en grad, då sparar jag fem procent på min elräkning, säger Stridh till SVT.

Elförbrukning i snitt - beroende på hur stort du bor

Så, hur mycket utgör fem procent av elräkning i kronor, om man ser över ett år?

Vi har använt siffror från Eon för att exemplifiera detta.

På sin hemsida listar bolaget snittet på elkostnad och elkonsumtion, beroende på hur stort du bor.

Observera att uppskattningarna i denna artikel är ungefärliga och kan variera mellan olika elleverantörer.

Vad kostar elen i snitt?

En normal elkostnad i elområde 3 låg i snitt på 300 öre per kilowattimme för mindre lägenheter (som konsumerar upp till 2 500 kWh per år) under första halvåret 2024, enligt Eon.

Under samma tidsperiod låg priset för större lägenheter, med en årsförbrukning upp till 5 000 kWh per år, på 250 öre.

I elområde 4 var priset ytterligare 25 öre dyrare per kilowattimme under första halvan av 2024.

Så mycket kan du spara på att sänka temperaturen hemma

I en lägenhet på 50 kvadrat i elområde 3 – med en elkostnad på 300 öre per kWh, och en årsförbrukning på 3 000 kWh – hamnade elräkningen i snitt på omkring 9 000 kronor per år, enligt Eons räkneverktyg på hemsidan.

Fem procent av det, den utlovade reduceringen på elräkningen man kan uppnå genom att dra ner innertemperaturen en grad, landar därmed på 450 kronor på ett år.

Bor man istället större (på 100 kvadratmeter) och i elområde 4 landar den årliga elräkningen på omkring 15 000 kronor. Fem procent av det är 750 kronor, som du kan spara på ett år.

