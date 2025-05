Detaljen i sommar – de kan få 2 148 kronor mer i pension

24 873 kronor krävs för att tjäna in till pensionen

För att kunna börja tjäna in till den allmänna pensionen krävs det dock att man har en årsinkomst på minst 24 873 kronor, enligt Pensionsmyndighetens siffror för år 2025. Många börjar alltså tjäna in pengar till pensionen redan under det första arbetet i livet, kanske rent av under sommarjobbet.