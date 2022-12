Högt värderat byte vid bostadsrån på Östermalm

Maskerade personer tvingade sig under söndagskvällen in i en bostad på Östermalm i Stockholm med hjälp av pistolliknande föremål, uppger polisen. Väl inne i bostaden tvingades de boende under hot lämna ifrån sig sina tillhörigheter.

— Det rör sig om tillhörigheter av ett högre värde, säger polisens presstalesperson Carina Skagerlind till TT Ingen ska ha ha kommit till skada i samband med händelsen, som av polisen utreds som grovt rån. Polis försöker under söndagskvällen säkra spår i området. — Vi håller på att prata med vittnen på platsen, så vi går inte in på så mycket detaljer just nu. Flera personer i området har kontrollerats men ingen har frihetsberövats.