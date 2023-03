Kristersson: Idrotten viktig i utsatta områden

— Det här är ju jättekul att se på plats, eldsjälar som älskar sin idrott men som samtidigt vet att det krävs uthållighet, långsiktighet och att man måste vara systematisk om man ska lyckas, säger Ulf Kristersson (M) till TT.

Dunsarna när de många bollarna studsar i golvet ekar i gymnastikhallen. Det är torsdag eftermiddag och ett stort antal flickor har samlats för att träna basket i Hovsjö hub i Södertälje.

Träningen är en del av en lokal satsning i Hovsjö, där pojkar och flickor får möjligheten att utan kostnad delta i idrottsaktiviteter. Verksamheten är ett typexempel på den sortens initiativ som regeringen vill stödja med hjälp av en årlig satsning på 100 miljoner kronor, som det fattades beslut om på torsdagen.

Spelar viktig roll

Statsministern, som själv precis gjort ett försök att pricka en boll i en av korgarna, pekar på att idrotten spelar en viktig roll vad gäller att bryta och förebygga utanförskap i områden som klassas som utsatta. Som exempel nämner han siffror som visar att barn med svenska föräldrar i betydligt högre utsträckning är med i någon förening jämfört med andra.

— Bland många barn som har svenska föräldrar är det upp till 80 procent som är med i någon förening under de här viktiga åren. I andra områden är det under 20 procent. Då gör man andra saker med den tiden, får andra förebilder och rör sig för lite. Det handlar både om psykisk och fysisk hälsa, men också att komma in i organiserat föreningsliv, säger Kristersson.

Pengarna kommer att fördelas genom Riksidrottsförbundet, som har i uppdrag att hitta föreningar i utsatta områden som kan bli en del av satsningen.

Brännande fråga

Att bryta utanförskap och arbeta preventivt för att unga personer inte ska hamna i kriminalitet är en av de mest brännande politiska frågorna i Sverige.

En annan sådan fråga är hur den eskalerande våldsvågen ska brytas.

Bara några pendelstationer från Södertälje ligger Tullinge, där en man i 50-årsåldern sköts ihjäl i sitt hem i början av mars. Enligt medieuppgifter ska han ha varit anhörig till en ung man med kopplingar till gängkriminalitet. Sedan dess har flera grova våldsdåd med till synes liknande motiv skett.

— Men om det är så som det antyds eller som många tror, rena angrepp på släktingar och anhöriga, så är det ju bara ännu en nivå i den här brottsligheten som är ännu värre. Jag tycker bara det här understryker hur betydelsefullt det är att vi måste bryta den här utvecklingen och då krävs det att vi gör sådant som vi inte gjort förut.

"Inget annat alternativ"

Statsministern anser att utvecklingen visar på vikten av att fortsätta genomföra lagändringar, även de mer kontroversiella förslagen som anonyma vittnen och visitationszoner.

TT: Vad är ditt budskap till de anhöriga som nu känner rädsla trots att de själva inte har något med kriminaliteten att göra?

— Att vår uppgift är att se till att de som begår brott blir inlåsta och att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att ändra på lagarna så att vi når dit. Det finns inget annat alternativ.