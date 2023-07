Turkiet förblir fristad för svenska kriminella

Sommaren 2022 ingick Sverige, Finland och Turkiet ett trilateralt avtal som bland annat innebär fördjupat samarbete för att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet.

I avtalet står att länderna ska ge fullt stöd till varandra vad gäller "hot mot deras nationella säkerhet". Länderna ska enligt avtalet etablera gemensam "dialog och samarbete på alla statliga nivåer, inklusive mellan rättsväsende och underrättelsetjänster, för att stärka samarbetet mot kontraterrorism, organiserad brottslighet och andra gemensamma utmaningar".

I det bilaterala avtal som Sverige och Turkiet ingick i början av veckan i samband med att president Erdogan lovade att släppa in Sverige i Nato står bland annat att Sverige och Turkiet enats om att fortsätta sitt samarbete under det trilaterala avtalet liksom under en ny bilateral överenskommelse länderna emellan.

Källa: Nato