Här stoppas tågtrafiken i tio dagar – varning för störningar och längre restid

— Om alla kan hjälpas åt så är det bra, så vi minskar på störningar, säger Trafikverkets projektchef Jens-Peter Eisenschmidt.

Två spår ska bli fyra – och snart är bygget klart. Med start fredag 22 september kommer tåg norrifrån på grund av banarbete att ha ändhållplats Lund C, och tåg söderifrån stannar vid Malmö C. Ersättningsbussar däremellan sätts in – något som kommer att påverka 60 000 resenärer per dygn.

Den 1 oktober kommer tågen att rulla normalt igen. Stoppet är den sista planerade i det så kallade Fyrspårsprojektet, där fyra spår snart står färdiga mellan Malmö och Lund – en av landets mest trafikerade sträckor.

— Det blir skillnad på två spår mot fyra. På de här två spåren har det varit helt fullt – det har inte gått att få in ett tåg till, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

— Kapaciteten ökar från 450 tåg till 650 tåg per dygn

Fjärrtåg påverkas i tio dagar

Även fjärrtågen på södra stambanan kommer till viss del att påverkas kommande tio dygn,

— För resenärer mellan Stockholm och Malmö erbjuds ersättningstrafik med buss i samverkan med Skånetrafiken mellan Lund och Malmö under hela banarbetsperioden, säger Martina Nord, presskommunikatör på SJ.

Samtidigt sker även ett tågstopp mellan Ängelholm och Helsingborg på grund av banarbete och påverkar resor på sträckan mellan 25 september och 1 oktober.