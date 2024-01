Transkvinna ska ha nekats träning på kvinnogym: ”Bara riktiga kvinnor”

En kvinna som har bytt könsidentitet hörde sig för om möjligheten att träna på ett gym avsett endast för kvinnor i Östergötland. Dock ska hon då fått höra att endast ”riktiga kvinnor” får träna på gymmet.

Transkvinna sägs ha nekats träna på kvinnogym

Nu anmäler hon gymmet i Östergötland till Diskrimineringsombudsmannen (DO). I anmälan står det att hon ska ha fått höra att bara ”riktiga kvinnor” får träna på gymmet.

"Jag har frågat mitt ex som just börjat jobba på ett gym i Norrköping om att börja träna där. Hon frågade chefen angående detta och får till svar att det endast är riktiga kvinnor som får träna där. Vilket gör att det diskriminerar mig som transsexuell att inte få träna där. Jag lever fullt ut som kvinna. Har bytt till kvinnliga namn och lever så fullt ut. Och känner mig så otroligt diskriminerad att inte få träna på det gymmet där man

då kan få slippa träna med män", skriver hon i sin anmälan till DO, som Nyheter24 tagit del av.

Diskrimineringsombudsmannen inleder nu en utredning av händelsen. Anmälaren skriver att hon känner sig diskriminerad för att inte få möjligheten att träna utan män.

