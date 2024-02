Mal eller pälsänger? Så förhindrar du dem • Bilder • Sanering

Att råka ut för skadedjur som trivs i textilier är för många en mardröm. När det kommer till mal och pälsänger så trivs de bäst i kläder och andra textilier, exempelvis i sängen, soffan eller mattan.

Men hur gör man egentligen för att se till att inte dra till sig småkrypen?

Nyheter24 har pratat med Anticimex biolog och entomolog Thomas Persson Vinnersten som reder ut hur du bäst förhindrar ett angrepp från mal och pälsänger.

– Gå igenom dina känsliga textilier som ylle, päls och fjäder. Tvätta om det är möjligt och förvara dem säkert när du inte använder dem, säger han.

Om du märker att textilier är trasiga, eller om du upplever ett obehag på kroppen, så kan du ha råkat ut för ett eventuellt mal- eller pälsängerangrepp.

Varför får man pälsänger?

Om du har kläder eller andra textilier liggandes oanvända under en längre tid riskerar du att dra till dig pälsänger. De lever utomhus men kan ta sig in via öppna fönster och dörrar.

Pälsänger larv – hur ser de ut?

Här ser du en bild av hur en pälsänger ser ut som larv.

Pälsängerlarv. Foto: Anticimex pressbild, fotograf: Lennart Falk

Pälsänger ägg utseende – hur ser de ut?

Pälsängerägg sitter i klumpar och ser ut som finkornigt grus, har en mjölkvit färg och en lättare behåring.

Gör pälsänger hål?

Det är inte ovanligt att en pälsänger gör ett runt hål med en tydlig kant i de textilierna den tar sig för.

Pälsänger fälla – hur blir man av med dem?

Det finns olika typer av fällor du kan inhandla om du råkat ut för ett angrepp av pälsänger. Det finns bland annat de som lockar till sig pälsänger där de sedan fastnar på klisterpapper.

Om du har fått skadedjur som exempelvis pälsänger bör du agera genom att snabbt ta hand om textilierna.

– Tvätta i 60 grader och frys i minus 18 grader tillräckligt länge så att textilierna verkligen fryses ned, under minst fem dagar, säger Anticimex biolog och entomolog Thomas Persson Vinnersten till Nyheter24.

Han förklarar även att om materialet klarar det så bör du även värma upp det till över 50 grader för att säkerställa att bli av med dem.

Mal larv – hur ser de ut?

Här ser du hur en mal ser ut som larv.

Mallarver. Foto: Anticimex pressbild, fotograf: Lennart Falk

Mal ägg – hur ser de ut?

En hona kan lägga upp till 100 malägg åt gången och det kan ta månader innan larven utvecklas till en fullvuxen mal. Larverna är små och vita till färgen innan de är fullt utvecklade då färgen ändras till gul eller grå.