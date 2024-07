Nu drar stormen in – här bor de som drabbas värst

Sommaren inleddes med ett rejält högtryck som bjöd på sol och höga temperaturer på flera håll i landet. Desto längre in i sommaren vi kom, desto sämre blev dock vädret. En klassisk svensk sommar med andra ord.

Den senaste tiden har varningar utfärdats för både regn, åska och till och med översvämningar på flera håll i landet.

Under tisdagen utfärdade SMHI en gul varning för skyfallsliknande regn och kraftig åska som riskerar att orsaka bränder.

Varningen gällde då stora delar av Götaland, Öland och sydvästra Värmland.

Foto: Johan Nilsson/TT

SMHI: Åska och kraftig nederbörd väntar

Med bakgrund av den senaste tidens dåliga väder och utfärdade varningar är den rimliga frågan att ställa om det går att spå ett slut på ovädret.

För att ta reda på svaret har Nyheter24 pratat med Therese Fougman, meteorolog på SMHI. Hon redogör då för hur den kommande tiden ser ut. Och var vädret ser ut att bli som allra värst.

– De här regn- och åskskurarna kom in över västkusten under onsdagsmorgonen och rör sig långsamt österut och norrut. Nu ligger det här stråket över södra Skåne, västra Småland, Västergötland och Värmland där det matas in mer oväder över framför allt Dalarna.

Det är dock inte de enda platserna där ovädret drar in.

– Sedan har vi sydöstra Götaland, Blekinge östra Småland, där har det börjat under bara de senaste timmarna att bildas åskskurar som vandrar nordost. Den varma luften som tog sig in över sydöstra Sverige bildar åskväder också.



SMHI: Så länge stannar ovädret

Dock betonar Fougman att det förekommer platser i landet där ovädret inte kopplat något fast grepp ännu.

– Det har släppt på västkusten där det inte är någon nederbörd nu. Det kommer dock vara kraftig nederbörd, åska och blixtrar som når ostkusten sent under onsdagkvällen. Sedan återstår det att se hur mycket åskskurar som dyker upp i den här varma luften. Det finns goda förutsättningar att det blir en hel del mer framöver med ihållande regn och organiserade skurar och åska, säger hon till Nyheter24.

